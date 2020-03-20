「黃蜂女」輕視新冠病毒指似感冒　反對隔離

於漫威超級英雄片《蟻俠》（Ant-Man）系列與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）飾演「黃蜂女」的40歲加拿大女星伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly），暗示新冠肺炎病毒危機只是美國總統特朗普（Donald Trump）唬人的宣傳，認為與感冒沒有大分別，堅持繼續社交生活，反對隔離，與網友罵戰！

伊雲祖蓮於社交網站Instagram上載喝早茶的照片，留言表示：「啱啱送咗班細路去體操營，佢哋入去前有洗手，之後有玩有笑。生活如常。」

網友批評伊雲祖蓮輕視疫情，應該聆聽專家意見，但她反駁網友表示：「我都一樣係有高危情況。我同老竇一齊住，佢有第四期白血病，又有兩個細路。有啲人將生命放喺自由之前，有啲人將自由放喺生命之前。大家都有自己選擇。」

伊雲祖蓮又表達其左翼政治觀，批鬥特朗普：「我哋依家嘅情況，只係假借流行性感冒之名，實施一種接近戒嚴嘅情況，令我好唔舒服。我哋領袖只係趁機偷走我哋更多自由，同奪取更多權力。」當網友提到每幾年就會有一些突然出現突然消失的疫情，伊雲祖蓮就認同陰謀論說：「一到接近大選就會咁。」