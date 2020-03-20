【追蹤手帶跟身】崔碧珈談美排華迫到喊

藝人崔碧珈（Anita）今日由美國洛杉磯返港，她約早上八時半現身機場，Anita身穿運動風褸及leggings，戴上口罩、眼鏡及帽子，右手佩戴追蹤手帶，她向傳媒展示政府文件袋，內有家居檢疫的相關文件。

排華氣氛嚴重迫到喊

Anita透露16小時機程中，只去了一次洗手間，全程沒有進食，只用飲管飲水，問到機上情況，她說：「架機唔算好滿，大約坐咗六、七成，不過我隔籬都有人坐，機上嘅人都戴晒口罩同着咗雨褸，我只係搵到手套，仲係廚房用嘅手套。（坐飛機好大壓力？）唔大壓力，做好自己防疫就得，我上到機有抹晒啲嘢，又用消毒液當香水咁噴。」Anita坦言在美國反而驚，因為當地排華意識強：「自從特朗普公布咗防疫措施後，明顯感受到排華氣氛，我以前喺歐洲讀書同工作都冇呢個感覺，我喺當地健身同搭車，有啲人對我講啲唔禮貌嘅嘢同眼神，有人會話『你係咪有病，唔好傳染我』，又話講到病毒，問我最清楚。（覺得難受？）都會。我以前喺外國都冇覺得種族歧視，所以今次感覺係唔開心。我返嚟香港前幾日都忍唔住喺屋企喊，見到啲人排隊買槍嘅新聞，個氣氛好唔好。我張回程機票本來係下星期，媽咪好擔心我，所以改早咗，呢邊好危險，怕有爆竊同搶劫，而且我住荷里活嗰邊治安唔係咁好。」Anita指海關檢疫時間不算長，只需遞交表格及會抽樣度量體溫。

媽咪機場接送到酒店隔離

另外，Anita表示由於在港跟母親及弟弟居住，為安全起見，自己會搬到酒店進行隔離：「媽咪會嚟機場接我，同我一齊去酒店check in，佢仲帶咗瑜伽墊、電子琴同啞鈴畀我。酒店唔會提供餐飲同執房服務，我用過嘅毛巾都會銷毀，所以要媽咪煲湯同煮三餐畀我，要辛苦媽咪。（返嚟最想食乜？）冇諗，因為我減肥，任何時間都唔可以鬆懈。（你通知咗酒店你要隔離？）我有講，唔想呃酒店，我回港前打咗去好多間酒店，得幾間有房。（隔呢14日有冇影響工作？）呢段時間我原本喺美國拍廣告同劇，但都取消咗，所以唔返香港都無嘢做。」受訪後Anita推着行李到達停車場，崔媽媽早已在停車場等候，但她就未有戴上口罩，問她見到女兒回來是否安樂了？崔媽媽笑晒說：「係。」跟着便幫女兒齊齊搬行李。

絕對唔會偷走

崔碧珈從美國抵港，落機後約9時多，媽媽揸車送她來到尖沙咀一間酒店下榻。她辦理入住手續，期間填了健康紀錄及用搓手液搓手。問到入住酒店可擔心被不善意眼光對待？她表示：「應該唔會，之前（外國）感受太多，香港會好啲，但都驚（酒店）唔接受，但頭先填咗健康紀錄同有量體溫，所以都OK。」講到要隔離14日，她表示帶齊所需用品：「會做啲training，唔好浪費時間，都會拍啲防疫知識短片擺上網。」問到食嘢怎樣安排？她透露：「會簡單啲，會叫媽咪送湯嚟reception。（飲湯就夠？）淨係飲湯，因為本來返嚟拍廣告，依家因爲14日所以延遲咗，可以乘機keep fit。」講到身處鬧市，問到可會想偷走？她笑言：「絕對唔會，我細膽，會奉公守法，同埋手帶會知你去邊。」她又謂入住酒店期間不會有人送餐及要自己清潔房間。