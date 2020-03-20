細仔英國返港！錢小豪好彩唔使捱天價機票

藝人錢小豪為梁梓禧主持的香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，透露去年12月已知有疫情：「但當時仲要上橫店做嘢，喺香港我買唔到口罩，好彩上到去有粉絲買口罩畀我，之後我1月中返到香港，嗰邊疫情就爆發得好犀利，希望佢哋冇事啦。」他指細仔前日早上從英國抵港，雖然趕及「隔離令」前抵港，但為求安全，仔仔都自行在另一住處自我隔離14日，他說：「前日都好擔心佢㗎，驚佢感染到。同埋好彩我決定得快，知佢會停課就即刻訂機票叫佢早啲返。（機票有冇食炒價？）正常貴少少，好彩決定快，依家未知佢幾時返去英國，睇環境。」他又謂要暫時不見仔仔，忍耐到14日為止，惟有靠視像溝通，幸好仔仔性格冷靜、樂觀。

拍今年首部港產片

他透露正拍攝2020年首部開工的港產片：「其實我都覺得冒險，驚驚哋，但因為想支持香港年輕導演，呢部係大電影，要幾百萬，所以唔開唔得，冒險都要拍，希望可以幫到新人，特別依家冇乜香港電影製作，我哋都係象徵式收錢。」他表示還有幾組戲要拍，希望4月完成。講到其他工作，他表示有兩部內地電影想在4月底開拍，但他相信未咁快可以拍到。他又謂自己有份拍攝2019年最後開拍的電影，記者笑他好頭好尾，他說：「拍到上年最後一部同今年第一部，真係緣分，呢一世都冇乜機會。」