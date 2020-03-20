盤點《法證IV》選美猛將！那些年係點嘅樣？

下星期大結局嘅《法證先鋒IV》，原來當中唔少女將都係選美出身，港姐、亞姐、華姐共冶一爐，真係一場華麗盛宴，個個都咁Elegant養眼，唔怪得之成為追劇之選啦！

陳煒 - 1996年亞姐冠軍

飾演科學鑑證主任「Queen姐」嘅陳煒，現年46歲，1996年亞姐冠軍，成為一線花旦嘅佢拍過唔少劇，但後尾淡出娛圈；2012年過檔無綫，由客串升呢做一姐，成功搣甩亞視味，演出備受讚賞！喺感情方面，2017年佢自爆5年前已離婚，當時講出一句：「如果感情好、經常掂我，都唔會離婚啦！」有唔少網民就話其前夫唔識貨，大讚陳煒10年如一日，年過40身材依然索爆，籲其現任醫生男友要好好錫住陳煒呀！

黎燕珊 - 1985年首屆亞姐冠軍

喺愛情路上同樣受過傷害嘅黎燕珊，喺劇中飾演蘭姨，同「仔仔」楊潮凱一段親子情搞喊唔少觀眾！身為首屆1985年亞姐冠軍嘅佢，1988年約滿亞視，重投電影界，2007年重返亞視，不過2013年再度離巢，事隔4年再轉戰無綫，喺《法證》嘅演出令人留下深刻印象。珊姐雖然已經55歲，育有一對仔女，但Keep得非常好，時刻容光煥發，觀眾朋友都希望佢有日搵到幸福呢！

李施嬅 - 2003年「最上鏡小姐」

女主角之一嘅李施嬅飾演法醫Dr Man，其實有份參與2008年嘅第二輯，但只飾演私人助理。現年38歲嘅施嬅03年參選港姐，奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」獎項，但三甲不入，係首位五甲不入嘅最上鏡小姐。而早前憑《金宵大廈》引起網民注意嘅佢，人紅是非多，被質疑整過容、靚過選美嘅時候，施嬅就以行動力證純天然，大膽素顏行出街，露出雙下巴及頸紋，絕無半點膠味！

朱晨麗 - 2011年港姐冠軍

飾演Madam高靖嘅朱晨麗，表演相當亮眼，當中有場天台飛身救人戲份，佢為求逼真更親身上陣棄用替身，結果搞到頸椎移位險半癱。現年32歲嘅朱朱，蘇州出世，2011年參選港姐，大熱封后。當時包包面嘅佢被網民話係「大面港姐」，為咗搣走Baby Fat，佢密密做運動燒脂，飲食變得清淡，最終成功「變靚」！

湯洛雯 - 2012年港姐六強止步

頂替黃心穎出演網台記者徐意一角嘅湯洛雯，演出冇令人失望！2012年參選港姐嘅佢，獲視為大熱，但最終六強止步。之後2013年出演《愛．回家》，成功憑「思思」一角上位，獲視為宅男女神！身為「靚湯」嘅佢都有走樣嘅時候，拍《法》時被勒令減磅，不過愈減愈肥，好在最後都成功減肥搣甩「肥湯」稱號，還原以往咁索～

張曦雯 - 2012年華姐冠軍

喺結局篇終於出現嘅張曦雯（Kelly），飾演張頴康阿妹、Emma一角！以空姐Look出場相當煞食，完全冇違和感！Kelly喺《2012年度國際中華小姐》中奪得冠軍，不過佢係憑另類方法上位，就係打機喇！鬼妹仔性格嘅佢打機爆粗流露真性情，獲唔少宅男追捧，加埋一副33C超強Body，成個Package真係贏晒，宅男就梗係希望佢繼續派福利，唔好收埋啦！