湯洛雯夠麻甩！蕭正楠啪藥進補博造人

藝人蕭正楠（阿蕭）與湯洛雯（靚湯）日前到郊野公園為新劇《一笑渡凡間》取景，新冠肺炎疫情下，郊外遠足成為「避炎」之地，阿蕭笑言過往在該處開工感覺是荒山野嶺，但今次見到很多人BBQ，相當熱鬧。自去年10月為無綫新劇《愛美麗狂想曲》完工後，阿蕭處休息狀態，直至最近才接拍新劇。雖然在肺炎陰霾下開工，他讚揚各工作人員的衞生意識相當高，就算因演戲而冇得戴口罩，仍然感覺很放心。

問到可有趁這段休息時間，跟老婆黃翠如努力造人？阿蕭說：「我自己本身都好努力做人，你講嗰啲就隨緣啦！不過我哋因為成日家煮嘢食，所以廚藝大有進步！（翠如有冇煮抗疫餐你食？）佢簡單嘅都未必得喎！我都食多咗維他命，增強抵抗力。其實有呢個疫情令到大家高度關注衞生，都算係好事！」

湯洛雯夠麻甩獲讚

新劇中演少年濟公的阿蕭，與演捕快的靚湯有「一凹一凸」的情緣，相當有趣。靚湯本身非拍慣武打戲，故開工兩、三日已腰痠背痛，她說：「今次演鐵面捕快，冇表情又要粗粗魯魯咁，監製都話估唔到我可以咁麻甩！其實我一直都想做呢類角色，Man啲都唔介意。（點應付武打動作？）坦白講我唔係功夫新星，只有靠自己練，未埋位就搵武指教吓，耍吓刀都有姿勢嘅！」