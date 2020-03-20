收起34E導彈！「浸大E神」做瑜伽環保女神

年前曾經掀起一陣𡃁模熱，個個都出寫真，當中曾紅極一時嘅楊梓瑤（Carol）去咗邊呢？唔知係邊個？「浸大E神」知喇啩？

現年31歲嘅佢已改名做楊焉，本來係私影模特兒，2009年參加《美女廚房》第二輯嘅「美少女廚神」環節，因為性感打扮而引起關注，因此更順勢踩入娛圈！

2010年，Carol喺書展推出寫真，性感尺度令人嘩然，更曾被不少知名人士抨擊。而幕前演出，最令人深刻一定係同羅仲謙喺電影《婚前試愛》中嘅激烈床戲！不過喺2014年，佢與當時經理人公司解約並退出娛圈，之後何去何從？

離開幕前嘅佢原來已經「從娘」成為瑜伽導師，仲開埋自己嘅Studio！舊時人前拋胸嘅佢，收起34E導彈，社交網清一色都「好健康」，成個人脫胎換骨咁，沒有濃妝艷抹，變得非常清秀同有氣質！着起瑜伽服大騷纖腰同Fit爆身材，豐滿上圍亦難遮掩！

唔只好健康，佢仲好環保，出街食飯自備餐具，唔用即棄餐具，連儀態都唔顧，用自備匙羹同筷子食egg benedict ，雖然可能被「歧視」，但佢唔理旁人奇異目光，佢話：「比起海龜們以及海洋生態同人類嘅未來，我會繼續我行我素！」