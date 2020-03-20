TVB日系學生妹硬撼民選前港姐ViuTV女一

TVB同ViuTV新女近排鍾意互換東家，現年25歲嘅郭思係模特兒出身，拍過唔少廣告，之後加入ViuTV做主持，後轉戰TVB，攻入《美女廚房》做美女學徒，長得一副童顏加梳住招牌齊蔭嘅佢笑容甜美，備受注目，仲獲睇中出演《解決師》，雖然又係做學生妹，但唔少網民都大讚佢做學生妹完全冇違和感，仲同丁子朗有唔少對手戲添！

激似日本妹

私下嘅佢經常喺社交網晒靚相，無論咩角度都好似日本妹咁，仲有着和服嘅相，真係好kawaii呢！雖然好少女，但原來佢都會睇足球，早前仲飛到巴塞隆拿睇美斯，夠晒Girlfriendable！而佢又好有愛心，養咗兩隻小鸚鵡，仲會「遛雀」，成個Package都咁掂，難怪有唔少宅男粉絲啦！

「民選港姐」吳海昕過檔ViuTV

郭思就由ViuTV過檔TVB，而最近備受關注嘅「前港姐」吳海昕（Sofiee）就調轉走咗入ViuTV，喺穿越劇《二月廿九》做埋女主角，演出獲網民大讚！

2014年參選港姐嘅佢，曾被指整過容，但無損網民對佢嘅愛戴，雖然最終大熱倒灶，但獲封「民選港姐」！未有喺無綫拍過劇嘅佢勇闖影壇後，2017年就開始拍ViuTV劇，嚟到今次套《二月廿九》終於聲名大噪，成功入屋踏上上位之路！

大晒蜜桃臀

現年30歲嘅佢人前睇落保守，私下都有開放一面，喺網上大晒三點式泳照，又不時分享運動成果，騷出小蠻腰同腹肌，仲對鏡自拍蜜桃臀，搞到一班絲打巴打流晒口水！

佢仲好大膽，今年新年背住腳傷一個人走去緬甸，佢話：「由於太討厭新年，所以隨便上網買了張機票⋯」說走說走，型到咁網民都話佢好勇呀！