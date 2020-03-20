同李施嬅談情硬咗！海俊傑親完熱鬆晒

歌手海俊傑（海仔）與李施嬅因合作劇集《法證先鋒IV》結緣，還推出合唱歌《二次緣》。他透露拍《法》劇最有難度的是要與施嬅談情：「初頭投入唔到角色，差唔多去到Ending先放鬆同施嬅談情。（太耐冇拍劇？）係好耐冇拍拖！同老婆唔使㗎嘛，好耐冇對住第二個女人，所以有啲緊張。」近年在內地多數參演英雄片，他笑言很久沒有與靚女做對手，當堂硬晒：「塊面硬晒，表情郁唔到！施嬅同導演成日叫我放鬆啲，搞到我好似唔識做戲咁。」

海仔率先劇透指最尾與施嬅有場親熱戲，是他拍得最放鬆的一場戲，問到可是激吻？他說：「電視尺度都唔會激得去邊！喺梳化做嗰場戲，我喺後面攬住佢，有啲錫咁，幾浪漫。」至於有否向老婆備案？他笑言老婆很支持兩人「拍拖」，冇呷醋亦冇監場。

提到與施嬅合唱，海仔讚對方歌喉好，新歌盡量配合劇中兩人的「二次緣」。MV故事複雜，講述施嬅失憶後忘記兩人拍拖的所有事，拍攝時更令他感動到喊：「佢最尾一句對白：『你唔好再迫我啦，我其實對你一啲印象都冇！』嗰下真係好心酸，拍時佢都即刻叫我唔好喊住。」透露稍後兩人會推出國語版。