何婉盈20年後再出新歌

藝人何婉盈到電台接受好友倪詩蓓訪問，甫受訪便公布剛加盟新唱片公司好消息，更透露快將推出新歌：「成20年都冇再錄過歌，但因為疫情都延遲咗錄音。（有冇練畀阿女聽？）佢得13歲、中文又比較弱，我要將之前出嘅舊歌，一句句解釋佢聽，但新歌會好啲，因為最近唱多咗，依家佢都開始識聽中文歌。」

何婉盈再爆女女現身處加拿大，要下星期才回港團聚：「之前香港爆疫情，就送咗佢去加拿大同我媽媽、哥哥住，去嗰邊滑雪，依家嗰邊爆疫情就想佢返嚟，佢去咗成個月，係我哋分開得最耐時間。」續指已做好一切防疫措施，只是等候女女返港，又謂是次經歷大時代挑戰：「有睇晒啲家居隔離指引，阿女都知佢返到嚟大部分時間都要喺房，又執好個廁所淨係畀佢用，食飯都諗住Facetime。（叫佢搭飛機多注意？）之前同佢去澳洲，都有示範點去廁所、個座位點消毒，咁佢好瞓得嘅，瞓醒就到，有叫哥哥買定啲防疫物資畀佢上機。（要捱貴機票？）又唔使撲！我係換機票，一早安排咗佢下星期返嚟，依家最難買係中童口罩！」媽媽、哥哥會回港？她表示不會：「其實佢哋住嗰區啲人嗰多，暫時都未有確診個案，唔及歐美咁緊張。」