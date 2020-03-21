停業一個月食穀種　蔡嘉欣搬平舖「止血」

25歲前港姐蔡嘉欣主持無綫節目《姊妹淘》後人氣急升，年紀輕輕的她已生財有道，經營的時裝店踏入第8個年頭，去年打算擴張業務，卻被疫情打亂陣腳，一度煞停計劃，甚至整個二月要「拉閘」停業。由於舊舖位於銅鑼灣一帶，名店林立，租金自然較昂貴，白交租一個月的她不甘8年心血付諸流水，今個月決定盡地一鋪求翻身，「降呢」搬到租金較平的旺角區繼續經營，望能「疫」流而上。

親自裝修慳錢

過往定期到韓國採購的她，受疫情影響未能出埠，只可改為網上訂貨，因而令運輸成本大大增加，疫情下更要「硬食」高額運費。為了慳到盡，她決定落手落腳為新舖裝修：「今次好彩，搵到個舖面積反而大咗。不過市道唔好，慳得就慳，新舖好多家具係重用，連地板都係自己鋪，正常裝修要三萬幾，但依家計到最盡，慳咗一萬蚊！」

為了求存，她想盡方法自救，加入網購吸客：「希望之後可以有番啲盈利，唔使靠積蓄過活。其實實體店都做足衞生措施，顧客出入可以用搓手液清潔雙手，我哋亦好勤力打掃，唔想顧客人心惶惶。」她不忘感謝男友幫忙做「柴可夫」擔擔抬抬：「佢喺勞力上有幫忙搬舖，幫手抹吓嘢，但財力上所有嘢都係靠自己，從來唔使佢擔心！」