東方日報C1：美國遭歧視急返港崔碧珈匿埋爆喊

藝人崔碧珈（Anita）昨日從美國返港，甫落機即大吐苦水，指當地排華情況嚴重，留美期間，遭到不少無禮對待，言詞尖酸刻薄，令她感到萬分委屈，更曾為此在家喪喊！回港後，她會在酒店隔離14日，並已計劃好一連串「工作」，包括一人分飾四角拍防疫短片，更直言自己「細膽」，絕不會偷走離開酒店！

Anita昨晨由美國飛抵香港，戴上口罩、眼鏡及帽子，右手佩戴追蹤手帶的她步出機場，並向傳媒展示政府文件袋，內有家居檢疫的相關文件。她接受訪問時稱，於回港十六小時的機程中，她只去了一次洗手間，全程沒有進食，只用飲管飲水，問到機上情況？她說：「架機唔算好滿，大約坐咗六、七成，不過我隔籬都有人坐，機上嘅人都戴晒口罩同着咗雨褸，我只係搵到手套，仲係廚房用嘅手套。（坐飛機好大壓力？）唔大壓力，做好自己防疫就得，我上到機有抹晒啲嘢，又用消毒液當香水咁噴。」

新冠肺炎在美國的疫情加劇，確診數字已破萬，Anita坦言在當地反而更驚，因美國排華情緒相當嚴重：「自從特朗普公布咗防疫措施後，明顯感受到排華氣氛，我喺當地健身同搭車，有啲人對我講啲唔禮貌嘅嘢同埋唔友善嘅眼神，有人會話『你係咪有病，唔好傳染我』，又話講到病毒，問我最清楚。（覺得難受？）都會。我以前喺外國都冇覺得種族歧視，所以今次感覺係唔開心。我返嚟香港前幾日都忍唔住喺屋企喊，見到啲人排隊買槍嘅新聞，個氣氛好唔好。我張回程機票本來係下星期，媽咪好擔心我，所以改早咗，嗰邊好危險，怕有爆竊同搶劫，而且我住荷里活嗰邊治安唔係咁好。」她指海關檢疫時間不算長，只需遞交表格及會抽樣量度體溫。

酒店隔離唔會偷走

由於Anita在港跟母親及弟弟居住，為安全起見，她回港後會搬到酒店隔離，她指隔離的14日，酒店不會提供餐飲及執房服務：「我用過嘅毛巾都會銷毀，所以要媽咪煲湯同煮三餐畀我，要辛苦媽咪。（有冇影響工作？）呢段時間我原本喺美國拍廣告同劇，但都取消咗，所以唔返香港都冇嘢做。」

受訪後，Anita推着行李到達停車場，崔媽媽早已在停車場等候，但她就未有戴上口罩，問她見到女兒回來是否安樂晒？崔媽媽笑着說：「係。」然後揸車送女兒到尖沙咀入住酒店，辦理入住手續後，問Anita會否擔心酒店裏會遇到不友善的眼光？她說：「應該唔會，之前（外國）感受太多，香港會好啲，但都驚（酒店）唔接受，但頭先填咗健康紀錄同有量體溫，所以都OK。」講到身處鬧市，可會想偷走？她笑說：「絕對唔會，我細膽，會奉公守法，有條手帶會知你去邊。」

閉關照「開工」

她一去到酒店當然是沖番個靚涼，至於這段隔離的日子，她已計劃好一連串「工作」，崔媽媽亦帶了瑜伽墊、電子琴及啞鈴給女兒打發時間，Anita說：「呢14日會每日練琴、做運動繼續保持狀態，因為隔離完之後要拍廣告。另外，美國個動作教練畀咗啲功課我，我會喺房度自己練體操動作。」此外，她還計劃一個人分飾四角拍短片：「我會拍一條短片關於《防疫Tips》，所以，今日要寫吓個短片劇本，度個通告單，因為冇人幫我拍，自己one man band，我會一人分飾4角，包括老人家同細路仔等等。」

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