6個人有共識　廖允杰爆棒棒堂唔合體原因

曾是台灣前棒棒堂隊友的威廉及廖允杰（原名廖俊傑），日前在台灣一個直播節目中碰頭，對不少粉絲期待棒棒堂合體，阿杰坦言：「未來我們六個人達成共識，不會再講這件事情，原因是我們不希望像放羊的小孩，每次媒體問我們就說下一次，我們覺得這樣對大家不太好，其實這個過程太複雜了，我們希望是等消息確定就直接公布給大家。」

如果有人找他組團會如何？阿杰秒回：「不願意，團體終究有解散的一天，雖然我很習慣那種打掉重練的感覺，以現在的狀態要我重新回到團體，我覺得有點難，棒棒堂或JPM已經是我人生很重要的歷程，我不需要再去找新的人進來，因為這些人對我來說已經是無可取代的了，我沒辦法再接受新的人在那個位子當中。」

而威廉被問到那刻確定跟卓君澤主播步入婚姻？阿杰在旁大喊：「你結婚了？」威廉即解畫：「我要糾正一下我們沒有步入婚姻，對我來說婚姻是人生的一個目標，它可能是前程、中程、遠程，但目前的狀況它不是近期的事情，但她可能是我未來一個很好的對象。」最搞笑網友覺得他們「棒棒堂」六子，估計敖犬應該是最快結婚吧，因為他看起來會很愛家的感覺、而且年紀也最大，而阿杰及威廉就被網友笑比較愛玩，兩人即互看苦笑：「我們還是被酸到了。」