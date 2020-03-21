雪地浸芬蘭浴　鄭伊娜為影相凍到頭髮結冰

前亞姐鄭伊娜與歌手老公潘敬祖趁「BB來了」前夕，飛到芬蘭過二人世界。當地正值嚴冬，但她無懼寒冷，穿泳衣在雪地浸浴，更愛靚唔愛命邊浸邊影相，凍到全身硬晒！

鄭伊娜（Ena）與潘敬祖（Felix）2018年結婚後積極造人，趁住「大計」尚未成功，二人早前把握機會遠赴芬蘭睇極光，希望留下美好回憶，Felix說：「因為有咗BB之後，相信有好幾年都唔能夠去咁遠嘅旅行。」

掛住影相硬晒

當地不少遊客都嘗試雪地浸浴，Ena亦不例外，穿上泳衣微露「事業線」，她笑言落水一刻畢生難忘：「我哋焗咗桑拿先出去，出去條路已經好凍，但為影靚相真係冇計，最好笑係落水後又要抹乾隻手拎相機自拍，仲要浸到頭髮結冰，凍到全身僵硬！」兩口子又在攝氏零下15度的晚上，穿過森林去冰湖邊睇極光，可惜最終有點失望：「我哋一邊燒腸仔，一邊等睇極光，雖然肉眼睇唔到好清楚，好在用相機影到，咁都算係睇到嘅。」

此行Ena大頭蝦，幾乎遺失拍攝用的迷你遙控器，面對茫茫雪地，尋獲的機會近乎零，但最終竟出現奇迹，她說：「其實預咗搵唔番，但真係想搵多次，所以喺酒店休息一陣再出去，點知正想返酒店時，無意中喺雪地踢到啲嘢，竟然就係嗰個遙控器，咁都搵得番，真係難過中六合彩！」