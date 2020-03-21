疫情嚴峻　《神奇女俠1984》傳戲院唔上直接網上播

新冠肺炎疫情持續，全球兩大電影市場美國與中國戲院停業，多部大片如《花木蘭》（Mulan）、《007：生死有時》（No Time To Die）與漫威（Marvel）超級英雄大片《黑寡婦》（Black Widow）等都先後押後上映。亦有多部戲院上映過的電影亦提早在網上播映。而深受影迷關注6月5日上映的DC超級英雄大片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）近日就被傳唔在戲院上映直接網上播！

據知發行《神》的華納兄弟主席Toby Emmerich曾與其他高層討論過放棄在戲院上映，賣影片的版權給即將開台的HBO Max網上收費播放。不過有指《神》監製Charles Roven並唔同意。消息傳出後一眾《神》影迷震驚之餘亦大為失望！而華納兄弟的本地發行部主席Jeff Goldstein否認報道向粉絲派定心丸指影片將會在戲院上映。

另方面，「神奇女俠」Gal Gadot聽從呼籲在家中隔離，不過她不忘拍片為一眾fans打氣。日前她於Instagram以素顏拍片叫fans留在家中，並與一眾巨星包括超模Cara Delevingne與影星女友Ashley Benson、妮坦莉寶文（Natalie Portman）與艾美阿當絲（Amy Adams）等在家中翻唱約翰連儂（John Lennon）名曲《Imagine》打氣。