《法證IV》原來係佢男扮女！做女人你估易咩？

男扮女人到依家一樣有Market！

喺《法證先鋒IV》中扮演殺人犯翟家軒嘅吳卓衡，可能觀眾對佢比較陌生，但成功憑演技及男扮女裝造型引起大家注意！而過往都有唔少男藝人喬裝做女人，依家諗番起都令人懷念呀！

有睇《愛．回家之開心速遞》嘅都知，吳卓衡其實就係「頭皮」喇，今次難得參與大卡士製作，表現都冇令人失望，由奸笑到突然淚流滿面，有層次嘅演出真係同《愛．回家》比較輕鬆嘅演出好大分別！依家先22歲仔，真係大把前途！

高大又有型嘅黃宗澤 （Bosco），曾經多次扮女人，每次造型都好唔同，包括做過火辣Madam、可愛俏護士、紅唇短髮女仲有骨妹添，有番咁上下顏值，扮起女人上嚟梗係都唔醜啦！

港男出身嘅袁偉豪（Benjamin）無論身形樣貌都冇得輸，喺劇集《三個女人一個「因」》竟然犧牲靚仔樣，着上鮮粉紅裙、濃妝艷抹扮女人，做一個人格分裂嘅角色，唔少網民都大讚靚過女人呀！

當年喺無綫拍過唔少劇嘅靚仔小生陳鍵鋒，喺《王老虎搶親》扮古裝美人，非常嬌俏，不過佢就大叫冇眼睇喇，上年無綫重播時，佢就話啲朋友係咁Cap圖Send畀佢，睇到暈咁滯呀！

不過，要數經典，一定係1998年《先生貴姓》嘅「 Diana」羅嘉良喇！Diana最吸引人嘅唔係其外貌，而係引人入勝嘅演技，完美演繹出女人嘅嫵媚、風韻猶存嘅感覺，至今仍然令人津津樂道，其主題曲《對你我永不放棄》如今再翻聽都扣人心弦！