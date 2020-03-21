自揭離婚後拉扯數年！陳煒：所以唔係刻意隱瞞

藝人陳煒（煒哥）早前接受電台訪問，現在有醫生男友陳國強，兩人相處甜蜜蜜，節目中她不介意重提之前一段失敗婚姻，她說2008年下嫁年紀比她細三年的台灣商人顏志行，當時煒哥更離開香港的父母，嫁雞隨雞先後移居台灣、北京同泰國合共四年，她說在他鄉生活沒有朋友，每天煮飯及做家務，感覺自己在社會沒有價值。至2012年向前夫提出搬回香港，主要原因為了照顧患病父母，奈何她為前夫的付出，最終換來對方主動提出離婚，她坦承2012年復出那一年，正正是她人生的最低谷，說：「回港頭數年很不開心，跟前夫也拉扯了數年，我跟他也有放不低的階段，是靠工作麻醉自己，直至幾年後才真分開，所以也不是刻意隱瞞。」

暫冇諗再婚

至去年7月才與陳國強拍拖，至於再婚，煒哥暫時未有想太多。她說：「我們是因為黃智賢認識，是做了一年多朋友才開始，陳醫生不算浪漫，但很細心，他畫公仔好靚，最浪漫就是親手畫卡。去年中才開始，還在溝通階段，也因為我們都經歷過失婚，知道溝通最重要。以前跟前夫，就是他不斷外出工作開會，回到家只會說好攰情願睡覺，即使我想了解他，他也不願談，我不會勉強人，但久而久之，就變成補救不了的關係。現在我跟陳醫生也在溝通的階段，所以你們別催婚，太快了！」

影息多年 重回銀幕「貼錢都無所謂」

至於她在TVB由最初《金枝慾孽2》客串兩集，到《梟雄》、《宮心計2之深宮計》、《果欄中的江湖大嫂》、以致最新熱播的《法證先鋒IV》，逐步攀上一線花旦地位。前年台慶頒獎禮，煒哥以「太平公主」一角首次獲得演技肯定，摘下「我最喜愛電視女角色」。對於有網民對她失落視后感不值，甚至拿她與田蕊妮及萬綺雯相比。煒哥說：「我真的不介意由低做起，始終之前結婚脫節了數年，人要warm up。一來就做女主角，壓力更大。」煒哥更直認初簽TVB跟亞視年薪低相差很遠，但她說：「我渴望我在最大的平台演戲，貼錢都無所謂。」