【減齡神器】一個髮型幫你變少女

幾多歲都好，呢個髮型即刻幫你變Young呀！

唔係個個都天生童顏，有時仲會畀人誤會，覺得你睇落年紀比實際年齡大，而呢個髮型就一定幫到你喇！

就係齊蔭！當中嘅佼佼者一定係唔講唔知，以為佢仲係18、22嘅糖妹！現年32歲嘅佢10年如一日，Keep住齊蔭咁多年，加埋一個甜美笑容，真係夠晒可愛呀！

「貼地港姐」馮盈盈2018年年尾，突然剪平蔭，雖然有唔少網民都睇唔慣，鍾意佢唔留蔭嘅髮型，但都大讚有童真咗，少女味返晒嚟！

同樣港姐冠軍、28歲嘅陳凱琳，本身生得比較成熟，2017年突然「回春」，5年冇變髮嘅佢剪番17歲時個Look，即刻Young番晒！

30歲嘅「宅男女神」簡淑兒2012年曾參選港姐，不過未留有齊蔭，2015年加入無綫做主持並以組合少女標本出道，變髮加清純外貌，成功彈出！之後憑《愛·回家之八時入席》「元冰冰」一角引起網民關注，一對腰果眼更電暈唔少男粉絲！不過網民就摷番佢啲舊照對比，雖然好唔同，但佢就堅稱冇整過容！

組合Super Girls隊長Aka長期以齊蔭示人，近年更開始行輕熟女路線，不時喺社交網大晒性感，少女得嚟不失成熟感覺，拍埋小朋友度，33歲嘅佢似足18歲姐姐咁呀！

台灣代表楊丞琳出道時獲封「可愛教主」，雖然近年佢好想搣甩呢個朵，但似乎都「事與願違」，事關佢一轉齊蔭都即刻好似少女咁，唔講都唔知35歲呀！

無論對於女人定男人，髮型都好重要！男士們都可以剪齊蔭，不過如果唔係《愛的迫降》玄彬或者《梨泰院class》嘅朴敘俊，真係要諗清楚，以免後悔呀！