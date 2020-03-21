郭子豪停牌淆底　撻車都唔敢！

藝人何廣沛、郭子豪及方紹聰（奶仔）近日忙於為無綫劇《食腦喪B》開工，日前三人在銅鑼灣拍攝一場喪跑戲，大考何廣沛演技，他說：「劇情交代有個角色離世，我好傷心，因為有特異功能，由銅鑼灣跑去柴灣洩憤。我個角色無淚無汗，要表現出好痛心，但唔可以喊！」

何廣沛當街鬧人

戲內三兄弟心情極差，奶仔更差點被路過車輛撞倒，何廣沛帶頭追罵司機，拍了幾Take眾人已汗流浹背。問到現實中可有難忘傷心事？郭子豪即主動重提去年交通意外被停牌一事：「咁啱今日畀車撞嘛！依家我架車長泊，可能已經死咗車，但我連撻吓車都唔敢，5月底先復牌。（點慶祝？）唔會再掂液體（酒精）喇！載啲兄弟去遊吓車河囉！」

他坦言停牌至今，每月交通費較以往倍增：「我住得比較遠，Call車支出起碼貴三倍。未有疫情前，我試過搬去將軍澳入住酒店，等何廣沛車我返工，計落條數差唔多，況且住酒店可以集中啲研究劇本，但依家疫情嚴峻，惟有返屋企啦！」

約人「爆房」被拒

奶仔聞言即打趣說：「郭子豪住酒店嗰陣，盛意拳拳邀請我『爆房』，叫我去佢間房度劇本，嗰時唔係咁熟，真係畀佢嚇親，梗係婉拒啦，但收工有陪佢喺大堂食早餐。」郭子豪與何廣沛即反擊，重提他與陳偉琪「公園放狗」的緋聞，搞到他口啞啞！