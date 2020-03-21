《陀槍師姐》睇極唔厭！經典案情之童年陰影

一講係咪好有印象？

無綫劇《陀槍師姐》由1998年做到2020年拍到第五輯，可謂陪住大家成長，喺未播第五輯時，不如先回顧吓過去嘅經典劇情，當中有兩大案情至今都令人難忘！

面具色魔殺人案—滕麗名被姦

鮑國平、翁文成，呢兩個名大家記得嘛？佢哋就係出現喺《陀槍II》中嘅面具色魔殺人案！無綫「御用奸人」駱達華喺劇中飾演患有人格分裂嘅變態連環殺手鮑國平，翁文成係另一人格。當佢係鮑國平時，膽小懦弱性格令人憐憫，但變成翁文成時，殘忍變態神態令人心寒！

而當中最震撼一幕就係佢強姦咗做餌嘅「陳三元」滕麗名，嗰一集更成為2000年全年收視冠軍。有指當時魏駿傑（當時劇中嘅老公、劇外嘅男友）做「替手」代為拍攝施暴扯爛衫鏡頭，唔講真係唔知！

而駱達華2004年同無綫解約北上發展，有埋自己公司，娶咗個內地老婆，有個18歲女。雖然佢之後都拍過唔少劇，但每次見到佢都不禁令人諗起呢個角色，絕對係唔少90後嘅「童年陰影」呀！

多重人格大B哥哥—殺人再砍娃娃頭

而另一「童年陰影」就係大B哥哥喇！佢就係出現喺《陀槍IV》嘅連環殺手案！雖然同鮑國平同出一轍，但一樣睇到人咬牙切齒！「大B哥哥」蔡康年飾演患有多重人格嘅陳志聰，包括有大B、奀仔、阿Sam、珠女等15種人格，對身上有消毒藥水味嘅女人特別敏感，然後每殺害一個人就會砍去洋娃娃嘅頭！當變成大B時，兇悍、凌厲嘅眼神即時掩蓋佢嘅傻氣，殺人唔眨眼！無獨有偶，蔡康年喺《法證先鋒II》都係飾演殺手！

而近年佢已經成功轉型，由連環殺手變做「財」俊，主持財經節目，間中做吓活動主持，即使拍劇，都演專業人士角色，唔可以演變態殺手，因為財經節目監製擔心唔會有人信佢講嘅嘢！雖然係咁，但就算依家有人叫佢「大B哥哥」，佢都好開心，因為可以成為大家嘅集體回憶咁話！