分隔兩地心掛掛！傅穎接「私生子」解寂

近年以北京為發展地的傅穎，前年在當地飼養了一隻貓咪「瓜瓜」，早前她回港過年，其後受疫情影響未能北上，令她心掛掛：「超掛住佢，本來打算過完年返上去，佢4月就3歲大，之前兩年因為拍戲都冇同佢慶祝，仲諗住今年可以，但睇依家情況應該好難，估計可能要過多幾個月先返到北京。」為解相思之苦，她每周都透過視像通話與愛貓見面，忍不住去主題Cafe抱抱貓咪搵愛的替身。

貪靚貓自信爆燈

傅穎每次離開北京拍戲，都將愛貓交托寄養人，她又托朋友找來動物傳心師跟「瓜瓜」傾偈：「我咁耐冇出現，擔心佢唔記得咗我，會以為我唔要佢。」動物傳心師代「瓜瓜」回話：「喺電話有冇見到媽媽？我又唔蠢，不過見到好似見唔到，因為聞唔到佢。我有驚過媽媽唔要我，因為好耐冇見佢，但依家知媽咪冇話唔要我，仲好愛我，所以好開心。」「瓜瓜」更自信長得漂亮，人人見到牠都會喜歡，傅穎聽到笑說：「太似瓜瓜會講嘅嘢，因為佢好細個嗰陣嚟到我屋企，已經成日照鏡，坐喺塊鏡面前望住自己，感覺真係好搞笑！」

遙距指揮搬屋

視愛貓如兒子的傅穎變了緊張媽媽，聽到動物傳心師代「瓜瓜」說出：「吓！要走，又要等！」即時心噏，她知道愛貓已等候多時，雖然寄養家庭有很多貓咪，但明白牠覺得苦悶，因為牠愛黐人多過黐貓。

傳穎北京寓所早前租約期滿，但因為不能北上，只能透過運輸遙距控制將衣物及電器等送返港。她亦打算申請愛貓來香港居住，但要待寵物運輸復工後才能辦手續。

髮型：Nichol @ HAiR