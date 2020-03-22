張達明冇信心落百級樓梯　畀發哥「的」落山

面對「活一天賺一天」的日子裏，張達明很努力發掘身邊美麗的人和事，「好美麗」成為他近年的口頭禪。美麗可以如巨星周潤發，義務化身成達明的健身教練，經常邀他行山，希望令達明體能慢慢恢復。

達明很感謝這位「神級」教練，令他克服自己的怠惰，並指行山時發生不少趣事，近日便上演一幕山上「求救」事件！他笑言：「上星期發哥帶我哋行山，點知落斜係幾百級樓梯，仲要冇扶手，我真係冇信心行，唔肯行落山！大家幫我諗咗好多方法，連叫直升機都諗埋，要千幾蚊，但可惜到唔到。最後有一個高人，捉住我頸後嘅衫，好有耐性咁『的』住我，且行且跳咁落山，過程非常複雜，係一件令我好感動嘅事。」雖然他不肯說「高人」是誰，但好明顯有能力捉住達明「跳」落山，只有周潤發一個。

談到圈中好友，達明很感謝吳鎮宇與谷德昭等無言關懷，並自爆當年簽約周星馳旗下3年獲益良多，但有遺憾：「佢教咗我好多嘢，不過，亦有一啲令我感到可惜嘅事。第一件係去寧波拍《長江7號》，當時坐私人飛機，同佢喺機上度咗好多嘢，但去到現場，做咗好多個都唔係咁好，最後佢叫我返香港，話度吓先，結果冇搵過我，好失望！另一件係曾經同星爺一齊策劃、監製舞台劇，連12場紅館都Book埋，點知最後搞唔成，好希望之後再有機會同佢合作。」