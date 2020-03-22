患癌死過翻生！張達明雙腳肌肉萎縮　恐生腦瘤

現年55歲的張達明2011年患鼻咽癌，多年來面對治療、金屬中毒、離婚及財困等問題，他都咬實牙關跨過。面對公眾，他盡力發放正能量，經常笑面迎人，但其實他的身體至今仍未復原，尤其早年的重金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍，引發嚴重後遺症！他日前接受東網專訪時表示：「雖然啲金屬已經排走咗，但出現咗後遺，對腳會麻痹，腿部嘅肌肉會一路萎縮同退化，所以行路會好慢，同埋我之前做過大量化療、電療，腦部受到影響，醫生話將來有機會腫脹變成瘤。」不過，他樂觀指腿部肌肉萎縮可能有轉機，曾有中醫表示，吃多些有營養的食物可令肌肉增生。

高峯跌落谷底

未患病前，達明自覺是一位幸運兒，有事業、有幸福家庭，可惜一場大病令他失去很多，亦一度陷入財困。他直言曾有一剎那想尋死，但想到一對仔女才打消念頭。重病、離婚、財困「一齊嚟」當然是人生最痛，但他笑言：「好彩我有家人、朋友支持，所以一切事都唔重要。」

事與願違 不禁哽咽

努力復原、繼續工作，是達明現時的生活寫照，他在身體只得有限行動力的情況下，花盡氣力、心思接演電影《家和萬事驚》及《麥路人》，幸好其努力沒有白費，今年憑《麥》片入圍香港電影金像獎「最佳男配角」，風趣的他笑言拍這部戲時用了不少「私伙」：「我頸嘅瘦、少頭髮、身體虛弱行路慢，都係本身嘅情況，所以我好適合演呢個角色，哈哈！」又指接到劇本時已很喜歡，覺得很有緣，因其寫的第一個舞台劇劇本《圍板外》是講露宿者，達明覺得今次劇本「最美麗」的地方，是一班各有問題的人，在24小時快餐店中聚頭，互相幫忙支持。當他說到電影最後一幕，多位「麥路人」大合照，原意是希望人人都好，但可惜事與願違！說到此處忍不住哽咽，隔了一會才說：「結果係有啲好，有啲幫唔到。」

戲如人生

他直言當時看完劇本已哭，問到是否被故事描寫的悲劇人物所觸動，覺得似自己的人生寫照？他說：「有啲相似，不過，悲劇總有人遇到，只係我唔好彩遇到個重症，但我喜歡正面去睇嘢，到呢一刻都覺得世界係美麗嘅。（覺唔覺得以前爬得高跌得痛？）係，但痛咪去醫。我亦多謝個天，令我可以喺低處欣賞到唔同嘅嘢。」

動作戲搞唔掂

達明不忘為自己賣廣告，自言現在可以演一些靜態較多的電影，歡迎各大片商找他：「最近原本有一部電影搵我做男主角，但因為太多同老婆打交嘅戲，動作戲太多，我真係唔能夠應付，不過我可以演類似《催眠．裁決》嘅戲，律師、陪審團甚至催眠師都得，大家記住多啲搵我。」

場地：台北．寛巷子＠海港城