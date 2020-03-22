探訪長者有領悟　方力申決定：做一日乖仔　

歌手方力申連續兩日跟隨慈善團體聯同一班義工到筲箕灣、田灣、上水等地，向一些獨居長者派口罩和物資，他在社交平台分享探訪感受，他寫道：「家訪期間，我們發現獨居長者佔多數的是婆婆，平均年紀約75左右，最大的是94歲。有幸福的老友記，他們的兒女經常前來探望，至於一些工作忙的，他們沒有時間，甚少到訪，也會聘請家庭傭工給他們的父母。可是，當中也有孤獨寂寞的一羣，家庭關係疏離，長期自己一個獨自人生活。」

探訪這一班孤獨寂寞的老友記後，方力申感觸表示：「面對以上例子，我們做義工的，只能耐心聆聽，分擔他們的心事，帶給他們歡樂，鼓勵他們多參與中心活動等。我們不允許答應他們甚麼要求，一切都要按照中心安排；但是，我們大家有沒有想過，我們不能夠答應他們，可是我們可以答應我們的家人啊！多聯繫，多關心，多回家吃飯等等。我們做義工的，有心去幫助別人的父母，但千萬別要忽略自己身邊的家人。這是我這兩天的感受，所以今天，我決定全天都留在家裏，做一日乖仔先！」小方是很多人的偶像，能夠做個好榜樣給粉絲去睇，當然係值得讚嘅。