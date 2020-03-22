4朵「金」花！韓星女大18變　邊個最省鏡？

韓國唔少童星都出名演技好，尤其是8年前曾與男星金秀賢合作人氣古裝劇《懷抱太陽的月亮》上位的童星金裕貞同金所炫，兩人轉眼間已20歲，近年已先後擔正拍劇，至於一早已在影壇企穩站腳的金香奇與金賽綸，不經不覺亦已19歲，四朵「金」花同樣愈大愈靚女，成為演藝界的新力軍，到底邊個最省鏡呢？

金裕貞金所炫女神氣質

金裕貞與金所炫同樣於2012年參演古裝劇《懷抱太陽的月亮》上位，短短幾年間已升呢電視界當紅花旦，同樣專注拍劇，招攬大批劇迷，而且兩人同樣散發女神氣質！金所炫先後主演的《Who Are You－學校2015》及《君主》、《綠豆傳》等劇均大受歡迎；而金裕貞於2003年拍廣告入行，2016年同朴寶劍合作古裝劇《雲畫的月光》人氣飆升，今年更會孖男神池昌旭合演改編網漫的新劇《便利店新星》，預計上半年播出，有望人氣更上一層樓！

金香奇冇Baby Fat更清秀

19歲女星金香奇於17年前與男星鄭雨盛合作廣告時只得2歲，卻十分精靈，二人相隔17年，於去年合作拍戲，金香奇由細路女脫變成少女，令鄭雨盛都大感驚歎。金香奇雖然年紀輕輕，但在影圈戰績彪炳，參演韓片《與神同行》大收旺場，成為當地最有票房保證的女星。而曾主演網劇《復仇筆記》的她，去年與邕聖祐合演韓劇《18歲的瞬間》同樣受歡迎。臉圓圓的金香奇一直走可愛路線，但近年開始少咗啲Baby Fat，更顯清秀！

金賽綸長腿夠煞食

19歲女星金賽綸於2010年與型男玄彬合作韓片《殺手代父》為人熟悉，之後轉戰電視圈，先後參演《女王的教室》與《魔女寶鑑》，演技早獲肯定，更累積一定的粉絲。身形較瘦削的金賽綸，細個唔算太靚女，反而愈大愈有氣質，仲有一對修長美腿，果然係女大18變！雖然金賽綸喺電視圈嘅發展似乎唔及金裕貞同金所炫，但近日佢獲邀接拍韓劇《學校2020》，又已簽約男神金秀賢所屬的事務所，備受力捧！