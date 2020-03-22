法律女神勁懵　沈殷怡最愛哨牙仔

ViuTV藝人沈殷怡曾在劇集《詭探前傳》飾演鄭少秋女兒，又參與陶大宇烹飪節目《辣伙頭》及旅遊節目《金剛旅神團》，憑率直性格及豐滿身材，吸引不少男網友熱捧！

修讀法律的她形象知性成熟，但笑顏相當親切，有股令人溶化的力量，她自爆大頭蝦一面：「我出街成日漏低嘢，試過趕得滯只係拎電話就返屋企，成個袋漏咗喺朋友度。我又成日跌嘢，跟住我真係好多嘢執㗎！」她還自認搞笑，愛講爛Gag：「雖然有時令到氣氛仲冷卻，但唔緊要。我都想拍吓喜劇，因為之前啲角色下場都比較慘。（扮醜有冇底線？）咁要睇吓我個行山節目喇！冇一個鏡頭係靚，因為行到筋疲力盡，全部都係驚恐狀態中。」自小已甚有表演欲的她，曾參加合唱團、歌唱比賽及朗誦比賽，習慣在台上成為焦點，練到大膽不怕醜。

談及擇偶條件，殷怡的答案令人意想不到！除了「高白瘦」外，原來她至愛「哨牙仔」！她笑說：「我覺得咁樣好得意！每個閨蜜知我呢個喜好都反白眼，但一定唔會同我撞！至於內在就要細心體貼暖男系。（最唔接受咩缺點？）Un腳！讀書嗰陣有同學好鍾意Un腳，令我哋成排同學都好唔舒服。」

最近她因《金剛旅神團》而曝光率急升，她覺得是一次很好的訓練，因之前多主持資訊節目，今次學到輕鬆貼地的主持方法，亦從金剛及其他女拍檔身上學到不少東西。問到難忘事，她笑說：「屎味咖喱！之前未食過屎，真係人生第一次，我好似將成個廁所塞咗入口，仲要扮冇嘢，其實內心崩潰，之後成日都唔敢同人講嘢！」