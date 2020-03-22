《盜亦有道》女星確診新冠肺炎　鬧難檢測

參演1990年馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導經典黑幫片《盜亦有道》（Goodfellas）的55歲美國女星Debi Mazar，於社交網站Instagram上載自拍照，宣布自己確診新冠肺炎，並批評美國檢測與防疫措施不足：「因為我哋喺意大利有親戚，我哋一直有緊貼新聞。我最大嘅恐懼係，點解政府唔關閉紐約嘅學校，同實施離家管制，好似中國同歐洲咁樣？」

Debi撰文寫到自己身體目前情況尚好，她透露約一個月整家人包括丈夫與兩名女兒都患怪病，有低燒、頭痛、喉嚨痛、身體疼痛、耳鳴與乾咳等病徵，她當時以為是季節病。但兩周後的3月15日，她醒來感到之前所有病徵外，更加上劇烈身體疼痛，與102.4度高。起初她想會否因為她前一晚喝酒吸煙後病倒，於是致電醫生，問需不需要接受新冠肺炎檢測，醫生指她未符合準則，因為她未有出國，亦沒有與確診病人接觸，不用接受檢測。

Debi認為這個準則「瘋狂」，因為她在紐約之前有外出，乘地鐵、到戲院、到雜貨店、到藥房與到髮型屋，都有機會受到感染。其後另一朋友提議她可以在其社區緊急醫療服務接受檢測，她於17日接受流感與新冠病毒檢測，流感呈陰性，但後者結果要等約一星期，不像南韓只需要2小時。5日後Debi收到確診報告，目前在家隔離14日，其家人暫時未有病徵。Debi指新冠肺炎病情反覆不定，撰文當天她感到難以呼吸，但自言會捱過。