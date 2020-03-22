避炎做煮飯婆！陳煒冧爆為男友獻第一次

入廚多年的無綫花旦陳煒，因為煮得一手好菜，而成為城中美女廚神，早年更演出了以她來命名的飲食節目《煒哥的味道》，廣受歡迎。不過，煮慣九大簋的她，自從與醫生男友陳國強（Aldous）拍拖後，有了愛情滋潤，生活自然浪漫不少，因而愛上整甜品，她表示一次在商場見到烘焙店，齊集所有工具，覺得很方便，而開始做了她人生第一個生日蛋糕，送給數月前生日的男友Aldous。

她稱剛開始了三個月做甜品，已經做了6、7個蛋糕，她說：「我人生第一個整嘅蛋糕，就係整畀男友生日時食。（男友冧爆？）大家都食得好開心，佢就唔食奶類，我整咗個黑森林蛋糕畀佢。（畀幾多分？）我畀自己梗係100分啦，佢畀我就更多！」

有多年煮食經驗的她，整甜品冇難度，她說：「都複雜㗎，因為要跟足步驟，唔係好似煮菜咁，憑感覺靠經驗，但焗蛋糕就好開心嘅，之後做咗幾個，都係同埋朋友一齊整。（要男友親自整番個蛋糕畀自己？）唔好，唔好浪費呢啲時間，留番用嚟醫人好過啦！」

新冠肺炎疫情影響下，她表示經常閒賦在家：「男友係好鍾意嚟我家食飯，依家疫情就更加唔想周圍去。（諗住做煮飯婆？）好樂意為身邊朋友煮嘢食，我鄰居都叫我幫手煮紅燒魚。（只做陳氏煮飯婆呢？）又未係時候！」

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