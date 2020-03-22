兒子英國返港　森美家中設隔離區

藝人森美17歲兒子梁曦樂在英國讀書，因當地爆發疫情，好多留學生即撲機票返港避「炎」，日前森美透露兒子今個星期會飛返港，因為港府已實施所有海外抵港人士，均須接受強制檢疫14日，並要戴上追蹤手帶。

而森美兒子已返港，森美在社交網上載自家設置的隔離區照片，他寫道：「這是我家的自我隔離中心，因家人從外地回來，需隔離於房間中若然出房間去到旁邊的廁所也要戴口罩，廁所也只得隔離者用，心心膠紙以內是口罩區域，須戴口罩，物資放在門外枱面上，沒有直接接觸，用過的衣物和碗筷，也會分開清潔消毒。心心膠紙以外還有另一度門，長期關閉，隔離十四天內會做數次測試，將深喉唾液交到衛生署，並早晚量體溫。」

森美回覆東網說：「係呀，佢返咗啦，所以劃咗個防疫區畀佢做隔離。（佢有冇覺得好辛苦？）唔會啦，好似佢喺英國宿舍咁啫，仲好添，由我哋攞嘢畀佢食，我哋攞喺門口，然後話畀佢聽，佢出嚟攞入去食，食完又擺番喺門口，我哋咪分開食，又將佢啲碗筷分開洗，用電話傾偈囉，哈哈，這麼近那麼遠。」森美表示防疫區條走廊，成家都不會用，他說：「除咗拎嘢畀佢食，但我哋都一定要戴晒口罩先行去，希望快啲驗到陰性，咁就安心啲然後再等十四日囉。」森美透露已經幫兒子提取口水，明日會攞去衛生署做做檢驗，他說：「問過醫生，起碼要驗2次，明日驗一次，如果係陰性，隔多幾日再驗多次。」

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問到兒子被困在房間會否好悶？森美說：「OK嘅，佢有wifi，年青人有得上網，而且喺屋企已經好好多，不過我哋要忍吓囉，唔見住，等多兩個星期，不過眨眼就好快過。」他坦言全家都盡量不出街，因為覺得街上更危險，他亦叮囑身邊的朋友最近不要約會。