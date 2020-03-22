《愛．回家》風少有得回家了！咁佢哋呢？

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》過去有唔少角色要「離家出走」，而消失咗2年半嘅「風少」陳浚霆突然回家，令唔少劇迷都好開心，亦不禁令人想起「佢哋」！

「博士」馬貫東

喺風少回家前，拍足2年嘅「博士」馬貫東喺2019年頭突然要離開劇組，當時好多網民都唔捨得！相隔一年，佢終於返咗屋企喇，劇情講到佢單拖由英國返港，性情大變，又唔肯多提女友「Mandy」謝芷倫，原來只係返港接同事嘅妻兒去英國。而佢亦只係拍得一集咁多，之後冇再出現，究竟係點呢？

「Mandy」謝芷倫

即使當時曾傳過Mandy會一齊回家，但似乎Mandy未有回家迹象！雖然回歸無期，但佢同「屋企人」都保持聯絡，飯敍都見到佢！而佢都繼續拍劇，好似之前嘅《大醬園》、《解決師》、《牛下女高音》、新劇《堅離地愛堅離地》等，仲有熱播中嘅《法證先鋒IV》，如今仲係無綫「親生女」，話唔定好快有好消息呢！

「垃圾清」周梓盈

原本同「Terry」李偉健飾演一對嘅「垃圾清」周梓盈，喺2019年12月31日突然喺網上宣布離開TVB，話因為合約問題要離巢，同Terry感情無疾而終！喺劇中嘅佢反應遲鈍又蠢，成日無意寸「大小姐」林淑敏，角色設定勁討好！如今回復自由身嘅佢，成2個月冇更新社交網，唔少網民都問佢近況如何呀！

「朱天梯」梁証嘉

另一條同樣冇咗下文嘅感情線就係「朱天梯」梁証嘉同「熊心如」蘇韻姿！劇情講到朱天梯拒絕咗熊心如嘅表白後，去咗英國打官司，之後就冇再出現，消失咗2個月。連佢都唔清楚安排，未知歸期，但直言好想快啲重返劇組，好想知同心如嘅發展係點咁話！

「傻強」馮奕森

不過「被消失」得最突然嘅應該就係「傻強」馮奕森 ！現實中嘅佢一啲都唔傻，仲靚仔有型，喺劇中放低偶像包袱演出，同朱凌凌、安仔、阿壯組成嘅「安凌強壯」深得民心，戲份甚多，但劇情就突然交代佢去西伯利亞留學，之後冇再出現！有傳係因為客串迷你劇《心冤 》而被無綫雪藏，Foul出劇組，不過佢就話公司對佢好好。雖然未知會否再參與嘅《愛．回家》，但就有拍電影，不過自1月31日冇再更新社交網，網民都留言話好掛住佢呀！