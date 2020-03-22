被下禁戀令！施匡翹搵「外援」破Dry

歌手施匡翹（Zaina）去年出道，短短數月已連推兩首歌，又獲新人獎嘉許，實力不容忽視！近日她推出第二首派台歌《耳仔軟》，講述一個容易心軟的女生：「愛情路上遇到兩個都鍾意嘅男仔，唔知點揀，起初覺得佢好冇原則，可能自己比較有主見，後期再收到填詞人解釋，話人生路上唔會永遠都有主見，一定有迷惘嘅時候，所以呢首歌好適合喺矛盾時，要做決定嘅時候聽，就會了解自己更多。」

她自爆被落10年「禁戀令」，由於缺乏情史，要借助外在力量「增值」，否則很難投入演唱：「搵咗好多方法，例如睇書、睇戲，以前睇開有關心靈、情緒呢啲唔符合年齡嘅書，依家會睇多啲小說。」戀愛經驗欠奉，但勝在「水造」，她說：「我好易感動同喊，試過睇喜劇，去到感動位都會喊。」

目標操馬甲線

Zaina拒絕「耳仔軟」，卻恨不得筋骨夠軟，挑戰更高難度的瑜伽動作，見她做動作有板有眼：「玩咗成年，之前有跳開舞，但屬重節拍類型，食素之後想搵平靜啲嘅運動，攞番個平衡。（有冇考起你嘅地方？）力！好多人以為瑜伽齋拉筋，其實陰、陽兩邊都有，要有適當嘅力量。初頭我做唔到倒立，所以老師成日叫我練掌上壓。」目標練出馬甲線的她，更已報名考瑜伽導師牌：「同事成日想我開班，考咗牌就可以，話唔定遲啲可以搞個瑜伽Fans Meeting。」

疫情之下，有不少活動都延期或取消，作為新人是需要大量曝光率讓大眾認識，Zaina坦言起初被減少訪問都會擔心：「冇咗個好好嘅宣傳途徑，但後尾諗到安全至上，冇健康都做唔到嘢，就冇人留意到自己，希望呢個疫情快啲過！依家都會開多啲Live啲Fans互動、傾吓偈。」

Image Director: Janae 陳灝而

Makeup and Hair: Wingkee Makeup