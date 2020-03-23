東方日報C1：朱晨麗洪永城反目升級有你冇我

朱晨麗與洪永城在《多功能老婆》演恩愛夫妻叫好叫座，但現實卻因「鹹豬嘴」事件而反目。據知劇集將於年底開續集，由於有人稱永不合作，這對夫婦的去留將變成兩個只能活一個！

去年無綫台慶劇《多功能老婆》成績斐然，主角楊千嬅及周柏豪在台慶頒獎禮奪得「最受歡迎電視男、女角色」及「最受歡迎電視歌曲」三個獎項，劇集大結局的最高收視更達28.7點，成為去年無綫劇集排行榜上的第六位，擁有如此佳績，造就全城起哄開續集！

朱朱兩度道歉唔Work

不過，劇中另一對表現亮眼的夫婦朱晨麗（朱朱）與洪永城（Tony），卻因「鹹豬嘴」事件而反目！兩人在《多》劇中飾演恩愛夫妻，煙韌程度獲不少觀眾激讚夠Sweet，但背後原來朱朱對這個「交流」甚為不滿。當為劇集宣傳時，她曾向記者爆料指，Tony在拍攝期間臨時加入攬腰及親吻等戲份，令她感覺不舒服，事件因而被炒熱。男方有感被擺上枱，雙方關係水火不容，更揚言永不合作，這對煙韌夫妻反目成仇，迫使《多》劇續集情節大有機會改寫！

一心以為可原裝班底開拍續集的劇集總監製陳寶華，據知曾為此出手調停，向兩人訓話。朱朱雖然私下兩度向Tony道歉，但他不想再被「擺上枱」而婉拒合作，演變成續集中這對「夫妻」的下場，陷入兩個只能活一個的局面。

洪：君子不立危牆之下

Tony昨日被問及此事時再次澄清冇抽水：「事前我哋係有溝通，唔知點解出到嚟嘅文字畀人誤會我抽佢水！（女友有冇詐型？）梗係冇啦！」有指朱朱兩度致電道歉，Tony承認有這事：「佢有同我講Sorry，話希望唔好再有誤會。（覺得呢個指控毀咗你前途？）對呢個人我No Comment，清者自清！（接受再合作？）公司決定啦！不過，我就覺得君子不立危牆之下！」

對於續集隨時被Out，朱朱昨日回覆指會等安排：「其實所有演員都係為角色好、為套劇好，我講嘅都係事實⋯⋯我係有打電話畀Tony，佢唔開心我有打畀佢安慰！（續集不能合作？）等公司去安排，我哋合作係冇問題亦冇介蒂嘅！」

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