以為拍劇搵好多　George造星入行先知真相

ViuTV節目《全民造星II》的十強參賽者歐鎮灝（George）與陳樂（Justin），於比賽期間屢受批評，如直指他們未夠班等，當中George被指因樣貌出眾故較有優勢，而Justin則因導師Miss Chan Chan偏心，兩人才能成功獲勝。不過作為藝人被受批評是必經階段，對此他們直言最初對批評感到介意。George說：「初頭都冇，但一分組比賽就有，我唔可以話我好勤力，但當時我哋組每日都練至少10個鐘，但出街後，好多觀眾都剩係話我得個樣，我明白觀眾唔會知我哋背後有幾努力，所以慢慢要識得調節心態，依家已經唔會介意。」至於Justin則指會繼續用心以能力證明自己的實力。

經歷多個回合比賽，他們身經百戰，亦有不少得着，Justin指很高興能遇到音樂上的同路人：「遇到B4一班好啱傾同夾嘅音樂夥伴，大家齊齊喺音樂上面發展，同埋由細到大我都想做呢個Boy Band形式，所以好開心。」George自言他體會到如何在舞台上發揮，展露出一個星需要的魅力。

提到他們半隻腳踩入娛圈，對這個「大染缸」有何看法？Justin指一直希望能成為音樂人，以音樂發展為主：「我係一個好慢熱嘅人，本身只係想做音樂，但慢慢打開自己，明白試多啲嘢對自己都有益處，所以我依家對拍嘢同綜藝都唔抗拒。」George則笑言最初以為做明星很容易名成利就：「以為拍一套劇就有好多錢收，但接觸後先知道背後有好多嘢要捱同要好勤力，先會有好回報。」

場地：海術丼