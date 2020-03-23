懶理老外目光照戴罩　李施嬅今日返港

被困加拿大嘅藝人李施嬅，上星期因新劇《血與水》（Blood & Water）受到疫情影響拍攝工作叫停，被迫放假嘅佢千辛萬苦撲到機票先到溫哥華，再等候航班回港。繼續滯留嘅佢，今日凌晨就上載生活短片，紀錄自己疫情下嘅特別體驗，同埋同大家公報好消息，佢終於都可以搵到機票今日返香港喇！

佢上載短片同長文，表示依家加拿大都已經有過千單新冠肺炎確診個案，佢都好擔心，多次又口頭又文字呼籲大家一定不容忽視新冠肺炎，唔單止患病概率高，仲引伸到停課、裁員等社會問題，一定要認真對待今次疫情！除咗呼籲同人保持距離，亦要謝絕同朋友嘅聚會，佢自己都有勸媽咪唔好搵朋友打麻雀，迫佢放棄至愛嘅社交活動！

而片中，就見到佢同大家嚟個Hotel Tour，因為基本上成間酒店都靜英英冇咩人，餐廳、服務櫃枱、商店等通通冇人，冇廚師煮嘢食之餘，Cafe都係得少少食物，好在佢有當地朋友知佢得一個人喺酒店，都帶咗一堆零食、麵食同果汁畀佢充飢，非常有心。

之後佢就趁返港隔離前，趕緊隻身去行山，呼吸新鮮空氣，不過行行吓佢就忽然戴口罩，原來係行山嘅人都唔少，佢見到有人兼大家身位唔夠兩米距離，都即時醒覺要小心，雖然其他外國人都依然冇罩上陣，佢仲自爆自己都有啲驚。去到冇人嘅空曠地方，佢就再除罩拍片，同大家公布今日終於都可以返到香港，仲甘願隔離14日添。