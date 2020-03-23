淫監製Harvey傳確診新冠肺炎　中招過程曝光

新冠肺炎肆虐全球，紐約州更成重災區，因強姦與刑事性襲擊罪名被判刑23年、正於紐約州溫德監獄（Wende Correctional Facility）服刑的68歲荷里活大亨Harvey Weinstein，驚傳周六（21日）在獄中確診新冠肺炎，目前已被隔離，消息愈傳愈盛。

當地媒體報道，其服刑監獄一位匿名工作人員爆料指，獄中有2名確診者，其中一名就是Harvey。紐約州懲教與社區監督署指由於醫療私隱條例無法證實或否認消息，但承認溫德監獄有兩名囚犯確診新冠肺炎。

Harvey發言人Juda Engelmayer透露，Harvey指示律師與監獄顧問去拿他的醫療資料，但沒有告訴他們自己確診。Juda表示：「我們團隊沒有收到消息，我不能告訴你們我不知道的事。」

據知，Harvey的身邊人亦有聽聞此事，但表示他入獄後一直處於隔離狀態，並身處醫療區，但不是因為新冠肺炎，而是正在適應環境。有知情人士向《華盛頓郵報》爆料，透露他是上周三才由賴克斯島監獄轉移到溫德監獄，估計他是在賴克斯島監獄受到感染。Harvey在3月11日被判刑後，因胸口痛與血壓高被送到紐約貝爾維尤醫院接受檢查，其後進行通血管手術。他在醫院中開始咳嗽，當時他被隔離後曾接受新冠肺炎檢測，在結果呈陰性後被送到賴克斯島監獄。

賴克斯島監獄與附近設施至少38人確診，是美國監獄系統中最嚴重。