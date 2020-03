熱播劇集《法證先鋒IV》大受歡迎,劇中其實有唔少唱得之人,除咗歌手鄭俊弘、海俊傑,以及最近加入歌手行列嘅李施嬅,原來仲有好多隱藏嘅唱得之人!

最近李施嬅發起「和李傑二次緣」Challenge,邀請網友同佢一齊拍片隔空合唱新歌,粉絲都躍踴參與之餘,同劇扮屍體瞓真空袋上位嘅謝芷倫(Jan)都玩埋一份,佢喺社交網甫出唱歌片,見佢出海時企喺船頭獻唱,即使喺海上咁唔穩定嘅情況下,都一樣唱得咁好聽,唱功絕對不容忽視。

而巧合地,另一位同劇扮屍體嘅鍾君揚(Freeyon)都有翻唱歌曲,更特意去番拍攝劇集時嘅錄影廠外拍片唱歌,勁有誠意,而佢更邀請Jan一齊嚟個「死屍合唱版」:「We should do a duet of this together hahah(我們應該一起合唱),兩個法證先鋒死屍合唱」,相當搞笑!