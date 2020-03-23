台灣「國標女王」劉真病逝　享年44歲

台灣女藝人及有「國標女王」之稱嘅劉真昨晚病逝，享年44歲，醫院於今午發布新聞稿，指劉真因腦壓過高致亡。上月她到醫院做主動脈瓣膜狹窄手術，未料過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜，目前裝上心室輔助器等換心中，但卻傳來不幸消息。劉真先後歷經裝置葉克膜、心室輔助器、開顱，持續搏鬥45天後，未等到心臟就過世，獨留老公辛龍及4歲女兒。據悉，辛龍對於劉真病逝完全無法接受，痛心神隱，不與外界聯繫。

據台灣媒體指，劉真狀況一直非常嚴重，最近幾日更傳出每天都送開刀房清創，且可能因為心室輔助器續命的副作用下，腳趾頭可能都已陸續截除，狀況我見猶憐。而生前好友小S（徐熙娣）得知此事泣不成聲回應：「實在是太難過了，最懷念的當然是她每次上我們節目很可愛的樣子，還有我們鬥嘴的時候她的反應，現在只能希望她在天堂，有很多很漂亮的鞋子讓她穿，她可以一直跳着舞。然後要跟辛龍大哥說，一定要堅強，可以哭，但是千萬不要忘了還有孩子，還有要永遠思念劉真，告訴她的孩子，她的媽媽有多棒！」

劉真突然病逝，早在2月6日其社交網所發嘅文章，卻成了劉真的「最後遺願」，佢寫畀4歲愛女霓霓：「謝謝上天，讓你來到我的生命裏，成為我人生中最美好的遇見」又訴說女兒天天帶畀佢驚喜與感動，劉真說道：「媽咪希望你健康平安快樂長大！生日快樂！我的寶貝」這份祝福，如今成了劉真的最後願望。

外形甜美的劉真，以「國標舞女王」名號打響演藝圈，劉真受邀上節目擔任舞蹈老師，與多位藝人合舞，因此踏入演藝圈，主持、國標邀約不斷。