見前隊友元虎激嬲粉絲　亨元@Monsta X發文道歉

韓國男團Monsta X的27歲前成員元虎，去年10月底被曾合演節目《臉贊時代》的女網紅鄭多恩在網上公開追債，對方指曾與元虎同住，而元虎沒有交租，曾偷她的東西去變賣，又爆料指元虎曾因盜竊而入男童院，更供出元虎亦曾於2013年吸大麻。

警方於去年9月套取其毛髮進行毒品檢測，所屬的Starship事務所本月14日透露首爾地方警察廳的毒品搜查隊已於本月10日結束有關元虎涉毒的調查，並證實他並沒有吸毒嫌疑，又表示今後會繼續支援元虎的活動，令人猜測元虎會重啟演藝活動。元虎最近接受韓媒訪問時，講到自小家庭環境惡劣，曾遭同學欺凌，其後結交了損友，曾經做過錯事，但強調自己沒有吸過毒，而有了做歌手的夢想後，已經修心養性，至今仍沒有忘記過粉絲給他的愛。

昨日有網民在討論區公開元虎與Monsta X成員在餐廳食飯的照片，見眾人有講有笑，氣氛融洽，部分反對元虎重返組合的粉絲在網上留言鬧爆，更有人在官方粉絲網發文聲言若成員支持元虎返回Monsta X，便會退出粉絲行列。Monsta X的成員亨元今日凌晨發表道歉文：「不管理由是甚麼，我們的確想得太簡單，現在因為多種理由，狀況不是太好，但我們不但未能給予大家好的面貌，卻做了不好的行為，真的很抱歉，今後我們會加倍注意，令粉絲們不會感到辛苦，我們會反省錯誤的部分，請大家多多關注。」