鍾嘉欣愛自己着小背心　仲弗過做女嗰陣

身材弗呢家嘢,真係恨都恨唔到,鍾嘉欣就係好例子。

大家都知嘉欣不嬲鍾意分享對神嘅愛,佢又喺社交網發功,話多得神,佢先有力量點點點,例如點愛自己、點去睇真呢個世界。

不過網民就將重點從文字移向張相度,因為佢附帶呢張黑白照實在太吸引,生夠兩件嘅佢,着住件小背心,一分鬼祟肉都冇,仲弗過做女嗰陣。

相真係幾好睇,但做人都唔好咁膚淺,其實嘉欣寫呢段文字都係鼓勵自己,好有意思。

Today, I will accept me.

To the mystery we call God,

thank you for making me just as I am.

I will see the world just as it is.

I will accept the world just as it is.

I will love myself just the way I am.

Today, I will accept myself just as I am.

識得愛自己都係好事~加油呀!