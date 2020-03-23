謝曉瑩創作抗疫粵曲　汪明荃激讚！

羅家英、汪明荃（Liza）夫婦積極宣傳抗疫，羅家英早前提議粵劇新秀謝曉瑩寫出香港首支抗疫曲《暮春三月》，並得高潤鴻設計音樂，龍貫天與謝曉瑩合唱。此曲甫推出已受到重視，日前於無綫舉行的《星光熠熠耀保良》中，作為主持之汪明荃便邀請《暮春三月》製作團隊到節目中表演。

羅家英、汪明荃很欣賞謝曉瑩的才華，羅家英一早批定：「謝曉瑩一定紅！」而汪明荃早在十年前已安排謝曉瑩在其領軍之「福陞粵劇團」演出，其劇團重頭戲《德齡與慈禧》首演，就由謝曉瑩擔演德齡一角。知道謝曉瑩從未演過神功戲，又帶她與契女李沛妍一同落鄉演出。汪明荃坦言，看到有才華之粵劇新秀日漸成長，是她最感安慰的事，如今看到謝曉瑩已成正印花旦，她覺得很開心。

謝曉瑩對於羅家英汪明荃多年來給予其學習機會非常感恩，她說：「行哥和Liza姐很提携新人，今次又給予機會我們為『保良』演出，如今粵劇界正處寒冬期，人人憂心忡忡，也不知何時才能恢復演出工作，Liza姐支持我們亮相螢幕，為做善事，也為增加粵劇伶人的曝光率，感謝她如此愛護粵劇界。」謝曉瑩坦言三日內便要完成《暮春三月》的製作，過程雖然非常辛苦，但能積極鼓勵港人抗疫，辛勞是值得的！