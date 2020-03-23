為收視而造假　《PD101》製作人否認受賄

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》（PD101）去年7月爆出造假風波，製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範因涉詐騙及受賄等而被拘留，而《Produce X 101》出道的限定男團X1亦受拖累，於今年1月6日解散。

造假案今日下午在首爾中央地方法院進行第二次公開審訊，安俊英、金容範與另一製作人李美京及涉嫌賄賂製作人的5名事務所相關人員均有出庭。檢方表示發現了製作人與事務所相關人員的通話記錄：「雖然除了特定事務所之外，亦有其他事務所的人員與製作人有來往，但大多數都是有份出道的事務所，我們已掌握部分事務所與製作人的通話證據。」

安俊英的代表律師在庭上指，他是因為希望節目成功及對收視成績感到有壓力而造假，並非受他人受託而偽造投票結果，又稱雖然曾與事務所相關人士飲酒，但沒有談到關於節目的話題，否認收過對方的賄賂，又稱通話內容只是部分事務所為了炫耀而誇大的內容。

至於涉嫌招待製作人出席酒席的事務所相關人員就透過代表律師表示：「雖然我們有招待過製作人，但那時候我們並沒有談及關於節目的事」、「只是為了增進感情而見面」、「雖然有講過關於練習生的事，但沒有要求製作人特別照顧練習生，也沒有要求增加練習生的出鏡率」，而下次審訊將於4月7日進行。