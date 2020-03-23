《法證先鋒IV》劇透：Michael對高安勁有敵意

第二十六集(03/23)

高安（黃浩然飾）、高靖（朱晨麗飾）得悉Emma（張曦雯飾）可能就是遍尋多年的高善，此刻卻成殺人疑兇，震撼不已。高安從童年往事中，想到替Emma洗脫嫌疑的方法。Emma獲釋後，與高安、高靖相見，Emma表示已沒有兒時記憶，對二人態度儼如陌生人…見賢（海俊傑飾）認為Emma的失憶源於心理防衞機制，高安建議Emma接受心理治療，Emma欣然答應，Michael（張頴康飾）卻有所保留。治療期間觸及當年被拐經歷時，Emma狀甚痛苦…袁氏夫婦被殺案，輝煌（譚俊彥飾）向曾與袁太起衝突的藍嘉美（陳敏之飾）問話，嘉美表現合作，更提供一宗十年前三藩市發生的兇案資料，該案死者是嘉美的胞姊嘉宜與其男友，二人的死狀與現場情景，竟與袁氏夫婦被殺案極為相似！嘉美更發現嘉宜一件舊棒球外套竟然不翼而飛…此時隱閉的音響室中，坐着一神秘人，邊聽着音樂邊看着兇案現場照片…

第二十七集(03/24)

家希（李施嬅飾）、見賢得知李秋（謝雪心飾）獨自離開老人院，緊張尋找，原來李秋只是去了給家希買禮物。李秋向家希、見賢訴說心願，二人的回應令李秋欣慰不已。慧明（陳煒飾）想到辦法解救甜品店結業危機，輝煌大為感激。金碧（袁潔儀飾）丈夫的靈龕遭破壞，竟令一個秘密重見天日。原來輝煌知曉秘密，卻一直對金碧守口如瓶，背後另有原因…高安、高靖與Emma感情漸厚，相約觀星重遊舊地，最終卻因Michael訛稱生病而告吹。嘉美驚見嘉宜的棒球外套又出現在家中，其後證實棒球外套與袁氏夫婦被殺現場所發現的皮革脗合。此時，一部失竊摩托車內發現殺害袁氏夫婦的兇刀，兇手身份漸見眉目…嘉美因家中接連出現異象而精神委靡。高安擔任徐意（湯洛雯飾）、嘉美主持的網台直播節目嘉賓，與嘉美接觸後，竟有意想不到的發現…

第二十八集(03/25)

警方將嘉美帶返警署接受調查，嘉美矢口否認殺害袁氏夫婦。其實高安已暗作安排，目的是令真兇現身…金碧慫恿輝煌對慧明展開追求，另邊廂，慧明卻向家希透露自己無法與輝煌更進一步…Emma將與李秋、淑娟（羅蘭飾）參與淑娟女兒、PR公司老闆羅清秀（李綺雯飾）籌辦的婚紗秀，Michael有感Emma與高安等人越見熟稔，內心失落…李秋指家希與家祈愈來愈相似，家希亦發現見賢仍對家祈念念不忘，不禁懷疑見賢對自己的情感，為此與見賢起衝突…淑娟在婚紗秀綵排表現未盡人意，清秀對淑娟大發雷霆，Emma挺身維護，與清秀爭執並被清秀誤傷。不久，清秀竟被發現陳屍試身室內，死狀形同袁太，更駭人的是，李秋竟一同遇害！Michael得知婚紗秀發生命案，體貼安慰Emma後，卻見Emma打開車尾箱，驚現殺人兇刀…

第二十九集(03/26)

家希翻看李秋的照片時，赫然發現婚紗秀命案可能與Emma有關，馬上向輝煌通報，不料輝煌卻指出Emma突然到警署自首…Emma帶同證據，供出行兇動機及過程…高安不相信Emma會是殺人兇手，當中必定另有內情，家希認為高安受主觀感情影響，二人意見相左，氣氛僵持不下…輝煌決定當面質問慧明迴避自己的原因，然慧明解釋清楚後，輝煌仍無法接受。其後，輝煌在追逐一名犯人時，慧明意外捲入其中，輝煌奮身勇救之同時亦有所領悟，決定從慧明身邊毅然引退…羈留室內，Emma憶起與Michael最後的對話，不禁黯然落淚。Michael亦為了Emma，決定離開香港…高安從徐意身上得到啟發，洞悉案情疑點，成功證明Emma清白，肯定真兇另有其人。及後，高安來到Emma家中，竟發現高靖倒臥於血泊之中！

第三十集（大結局）(03/27)

高安發現高靖受重傷並失去佩槍，同時更驚悉Emma不知所終。高安臨危不亂，透過各種蛛絲馬迹重組事發經過，推斷出傷害高靖、帶走Emma的犯人誰屬。輝煌、慧明前往醫院途中，正好遇上案件的關鍵人物昇，追逐期間昇車撞壆起火，輝煌冒死營救，慧明看在眼內，決定重新審視自己對輝煌的情感。家希在商場瞥見一可疑身影，遂尾隨跟蹤，未料遭對方察覺，更擎槍直指家希，家希性命危在旦夕…高安憑觀察力，加上見賢的聲紋分析，揪出犯人藏身之處並尋回Emma，詎料被犯人發現，挾持至天台，高安、Emma頓時身陷險境，命懸一線…海邊長堤，法證、法醫、重案組又再接報到場，發現了四具排列奇異、身穿小丑裝束的屍體！眾人凜然無懼，勢要將更離奇、更詭異的案件一一破解！