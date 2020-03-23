修例禁食肆賣酒　圈中開餐廳藝人有咩講？

香港正面對新冠肺炎疫症第二波，有部分之前確診者曾於蘭桂坊酒吧消遣及聚餐，而今日特首林鄭月娥舉行記者會，表示衞生防護中心指出酒吧環境下顧客行為會構成高風險，稍微有醉意後甚至有親密行為，增加交叉感染風險，故她建議修例暫時禁止8600間持有酒牌的食肆、酒吧等停止售賣及供應酒類飲品。

對此，於尖沙咀開設蠔吧餐廳的藝人黃宗澤被問到此時謂：「我都有睇直播新聞，如果係咁都要遵守，依家疫情學者都講係嚴重時期，所以大家都要齊心協力對抗疫情，都冇辦法，（平時酒都佔好多餐廳盈利？）都多人飲㗎！啲客人食蠔都會飲吓白酒，但冇辦法啦！最緊要個疫情快啲過去，大家先可以重新出發。」

而之前於蘭桂坊有份投資韓國餐廳的藝人陸詩韻表示半年前已退股，不過喜歡與友人聚會，甚至自己在家都會品嘗紅酒，她謂：「依家我都唔會去蘭桂坊，不過就算喺屋企都會自己飲吓紅酒，其實冇飲酒都唔等於唔去聚會，如果真係立例停售酒類飲品，啲酒吧都真係好難捱得住，租金都要白白承受，除非政府有補貼啦！」

至於在中環開設餐廳的藝人吳啟明坦言就算立此例對其餐廳影響都不大，他謂：「首先限制賣酒對我哋公司冇影響嘅，因為過年之後我哋餐廳夜晚都冇開，就算有開，我哋向來冇收開瓶費，好多時都係客人自己帶酒嚟，唔牽涉賣酒呢樣嘢！」