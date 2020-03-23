終於返到香港！李施嬅家中隔離咩都未準備

藝人李施嬅早前到加拿大為新劇《血與水》（Blood & Water）拍攝，惟因新冠肺炎疫情嚴峻，劇組被迫暫停拍攝，施嬅成功改機票，於今日傍晚5時45分從溫哥華返港，推住行李步出抵港大堂的她，戴上黑帽、口罩、心口掛有迷你空氣淨化機，左手佩戴追蹤手帶，拍照期間向傳媒展示家居檢疫的相關文件。

終於返港的施嬅表示鬆一口氣，並指等機票都等了一個星期，幸好前晚收到好消息，可以即時改機票返港，故沒有捱貴飛。問到檢疫過程順利？她指半小時內完成所有手續：「有交健康申報表、有檢查我嘅地址同電話係咪正確。（有探熱？採集深喉唾液？）冇病徵唔需要，同平時抵港檢查一樣，經過部量體溫機，成個過程好暢順，可能唔多人。（機上有去廁所、食嘢？）冇，自己帶咗支水樽用飲管飲，上機就消毒座位、有戴眼鏡、瞓覺戴眼罩，再用被笠住自己，落機拎行李車都有消毒，好安全！」

施嬅表示已Call車返屋企，繼而進行家居隔離14日，所以不能出席明日、本周五劇集《法證先鋒IV》的活動，又笑言未準備好隔離用品：「廁紙都未買，乜都冇Prepare，但香港叫外賣咁方便，都餓唔死嘅。（留喺屋企做咩？）可能做運動。」續謂若繼續留加，只會愈來愈緊張：「愈等愈乜都冇，酒店係冇人咁濟，淨係畀咗個網址我叫外賣，唔想留喺間房，先出去行山，不過好多人都冇戴口罩，喺我走嗰日啲山都陸續閂，同埋加拿大啱啱法例規定，保持唔到兩米距離，會罰一千蚊加紙。（有足夠口罩？）有，帶咗一盒，但當地係買唔到，劇組人員問番我攞口罩，都有畀啲佢哋。（香港夠存貨？）依家要隔離14日都OK。」

談及劇集因疫情停拍，施嬅坦言未知幾時復工，又講笑謂今年是「隔離年」：「提早12日飛過去準備、返到香港要隔離14日、如果返過去又要14日，加拿大嘅疫情一直增加緊，有好多劇集都停拍，希望疫情快啲平息。」問到當地可有排華？她指沒有：「佢哋好多都好Nice，行山會講Hello，有啲後生嘅警覺性唔高，可能冇經歷過沙士，仲會搵我影相，但依家非常時期，我都拒絕咗。（鍾嘉欣叫你去佢度？）係呀！我都嚇親，因為佢屋企有小朋友，我啱啱先入完劇組，佢好好叫我去住、又煮飯我食，驚我一個人，朋友都借架車我揸，喺呢個時候大家都好有愛。」再大爆「胡說八道會」好姊妹胡杏兒口出豪言：「佢話包機接我返香港，但後尾又話冇渠道，知佢講笑。（屋企人都放心？）反而擔心媽咪，佢喺多倫多自我隔離緊，叫咗佢唔好打牌。」