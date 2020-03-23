《法證IV》朱晨麗遇害　真正兇手竟然係佢！

無綫劇集《法證先鋒IV》收視高企，本周五眾演員更會於電視廣播城齊齊看大結局。以下內容為劇透，諗清楚先繼續睇落去！

上星期飾演高安（黃浩然飾）妹妹及高靖（朱晨麗飾）姐姐的Emma（張曦雯飾）終於出現，雖然大家相認，但竟然令多人捲入謀殺案之中，當大家以為Emma是連橫命案的兇手時，原來最大的Big Boss星期四便會現身，而這個殺了多人的兇手竟然是Emma的「哥哥」Michael（張頴康飾）。

之後劇情說到家希（李施嬅飾）於商場見到疑似Michael的身影，暗中跟蹤卻被發現，Michael向家希開槍。King Sir（譚俊彥飾）與Queen（陳煒飾）追捕案中另一關鍵人物，期間車輛撞壆起火。高安最終找出Michael藏身之處，Michael脅持Emma（張曦雯飾）上到天台。高安為了營救Emma，與Michael進行激鬥，身陷險境，命懸一線，就連高靖之後都遇害。朱晨麗於微博上載了一張相片，相片中瞓於地上的她，腹部中刀兼全身血，當大家以為她都被殺之時，其實高靖是死不去的，之後更會穿起婚紗，莫非會跟Queen及King Sir一樣，有情人終成眷屬？

而與家希感情深厚的秋姐之後會於婚展內被殺，家希忍痛親自為秋姐解部屍體時，忍不住傷心得爆喊。