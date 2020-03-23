《東張》梁麗翹唔敢返香港：搭飛機仲危險

《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）自二月起一家三口到美國探親，至今仍未返港。她透露原定三月尾的回程機票被取消，故暫時仍未定返港日期，她受訪時謂：「依家搭飛機隨時危險過其他地方，特別係同埋BB一齊飛，所以都唔敢博住。（工作方面有冇影響？）好彩公司都諒解，《東張西望》監製都叫我唔好博，尤其係一家大細。」說到當地情況，Nicole稱當地超巿被搶購一空：「我冇出街，全部嘅食物都係上網買，不過依家好多嘢都買唔到，聽講超級市場情況好惡劣，希望等多幾日情況會好啲。」她又指已有九日沒有外出，每日都跟女兒做親子活動，最多在家門口走動呼吸新鮮空氣。

而曾於亞視節目新版《百萬富翁》中擔任「百萬女郎」的藝人秦芷瑤（Rose）今年二月到英國倫敦展開工作假期，但因機位難求，她仍滯留倫敦：「我諗住過埋今個月先，因為太多人搭飛機，依家機票要幾萬蚊，甚至買唔到。」她坦言當地人沒有佩戴口罩的習慣，故乘搭交通工具時也會感到擔心：「自身防疫好重要，酒精、口罩同眼鏡少不免，但我戴口罩搭車嘅時候，都會有人用奇怪嘅眼神睇我。（當地物資被搶購一空？）我呢兩日去超巿買嘢都好齊全，可能某啲地方會有咁嘅情況。」Rose稱最擔心是封城：「不過就算封城都係好事，依家疫情嚴峻，咁樣做可以減低疫情擴散。」而她為免家人擔心，會每日致電回家報平安。