【留喺屋企啦！】疫情期間　睇疫情電影

新冠病毒全球肆虐，好多人最近都盡量留喺屋企，減低感染機會，不如趁機睇吓荷里活以往拍過以病毒為主題嘅電影，去片！

1995年《極度驚慌》（Outbreak）

呢套緊張刺激，故事講一個類似伊波拉病毒的莫塔巴病毒喺中非爆發，傳畀猴子，猴子畀走私商人帶去美國，傳去畀人，期間仲變種變成空氣傳播，令成個鎮成為疫鎮。

由德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）飾演嘅軍方病毒學家，一路要同團隊去調查病毒源頭，製造疫苗血清，仲要同奸角軍官鬥智鬥力鬥快，因為軍方想保存病毒做生化武器，同埋成個鎮炸咗去。

套片係驚慄效果做得好好，講到患者七孔流血內臟液化，非常恐怖，而專家處理病毒又會成日出意外，隊穿保護服，睇到提心吊膽！

2008年《盲流感》（Blindness）

呢套講一種可以令人快速變盲嘅虛構病毒，點樣喺某小鎮爆發，之後市民被送晒去一個隔離所，亦係故事主要發生嘅場景。

麥克韋化奴（Mark Ruffalo）飾演嘅醫生係接觸過患者之後盲咗，由茱莉安摩亞（Julianne Moore）飾演嘅老婆，雖然有免疫力，但為咗照顧老公，扮盲一齊住咗隔離所。

隔離所入面嘅盲人根據病院分成幾個勢力，其中一個擁有手槍嘅男人自立為王，搶奪食物控制權，逼其他病院嘅人交出物資，又同手下肆意強姦女院友。醫生老婆忍無可忍，結果帶領大家發動革命。電影將致盲病毒作為一種隱喻，講出一個道德淪喪、心靈盲目嘅社會，可以導致嘅混亂同悲劇。

2011年《世紀戰疫》（Contagion）

可以話係最寫實嘅病毒片，故事由2002年沙士病毒同2009年人類豬流感疫情啟發，仲有香港取景嘅戲份。電影講述蝙蝠變種病毒點樣由雨林傳到去香港一間餐廳，畀桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）飾演嘅遊客感染再全球擴散。電影亦群星拱照，請到瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、麥迪文（Matt Damon）、琦溫斯莉（Kate Winslet）同祖狄羅（Jude Law）演出。

電影描寫咗疫情之下好多眾生相，包括疫情被隱瞞、群眾恐慌搶購物資、市面蕭條冷清、患者家屬嘅憤怒、神棍發災難財等等。而電影亦講出官僚僵化，點樣令到抗疫更加困難，而解決問題嘅方法，係醫護嘅靈活變通同犧牲精神。電影係冇童話式結局，即使最後研發出疫苗，因為資源不足，都只能夠畀人抽籤去注射，冇辦法拯救所有人。

因為最近疫情，呢套戲重新受到大眾注目，下載率爆升到十大之內，尤其西方觀眾好多喺YouTube片段之下留言，話估唔到現實終於感受到係點樣。唯一冇「預言」到嘅係，片中人冇囤積廁紙。