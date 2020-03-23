【疫境自救】莫可欣親自落舖搞衞生

前藝人莫可欣投資開設的兒童工作坊，在新冠肺炎疫情下依然有市場，雖然有條件開分店，但她「睇定啲」再作打算。她經常到工作坊親自消毒，希望令家長放心帶小朋友前來耍樂。

雖然疫情肆虐，莫可欣與兩位閨蜜於赤柱開設的兒童工作坊，依然吸引不少家長帶小朋友前來學習，不過可欣日前受訪時坦言生意仍受影響：「例如以前周末一定爆場，依家就坐唔滿，好多包場嘅生日派對亦即時叫停，不過暫時OK嘅，守吓先囉。本來我哋諗過喺九龍搵舖開分店，依家決定押到抗疫成功之後。」

潤膚露變鬼口水

為保障顧客健康，可欣「針對」地下、枱及櫈等，頻頻落手落腳打掃兼消毒，並將門口吸客的生招牌「巨型Slime It」（俗稱鬼口水）暫時收起。罕有偕女兒符迦晴亮相的可欣笑言，工作坊的概念源於女兒﹕「兩年前開始，我發現屋企嘅日用品好似潤膚露、眼藥水同膠盆等突然唔見晒，開佢房竟然發現咗4、50盆『鬼口水』，原來佢攞晒啲嘢嚟用！」兩母女如今攞正牌「親子樂」，令彼此感情更親密。

珍惜與女兒相處

她坦言原定兩年後送迦晴到英國升學，如今要延遲：「佢竟然自己講，話唔想咁快離開我哋（父母），但應承咗一定會出國升大學。佢仲有幾多年肯跟喺我哋身邊吖！所以決定佢話事，我哋都好珍惜呢段時光。」