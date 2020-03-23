老公酒吧快閃止癮　周汶錡聞夫皺晒眉頭

名模周汶錡（Kathy）前日公開表明珍惜偷啜洋妞的法籍老公Julien Lepeu後，Julien為保家庭實施另類「家居隔離」，出外「放風」僅一小時即返家「交人」，但臨返家前仍跟異性過口癮！而Kathy昨日自發表「維穩」宣言後首度現身，但甫聞老公名字即皺眉頭，似乎夫妻關係正如她所言要繼續努力！

Julien與周汶錡結婚7年之際，被爆與一名外籍女子公然上演一幕「背妻偷啜」，周汶錡得悉後躁爆說：「唔好問我！」未幾更「拋夫棄子」去旅行，又在社交網話有玄機地留言「老公湊仔」，似暗示仍在上風。前日她網晒幼子生日會的獨照，開腔為七年之癢解話，不單標明「Lepeu Family」，更發表「維穩」宣言明示夫妻關係仍在：「我倆仍然相信『愛』能改善彼此關係，也是化解問題的源頭力量！日後我們仍然會努力，為孩子，為家庭，為對方，互相珍惜，一起進步！」

男女授授不親

獲老婆公開表示原諒，Julien明顯鬆一口氣，前晚獨自離開淺水灣寓所後，直到中環的婦女遊樂會，逗留不足一小時即「愛回家」！剛激嬲老婆的他，怕「放風」時間太長而急急交人，並一改執到正的作風，以T恤、短褲的「佬味」打扮出巡。不過本性難移，向來男女通殺、交遊廣闊的他，返家前把握最後機會，竟先在寓所附近的酒吧區下車，坐在一角狂按電話似報告行蹤，未幾他與外籍朋友打招呼，又跟一名女士談笑風生，但已不敢有太親密的接觸。逗留不足5分鐘，他又即時「收隊」，明顯趁返家進行「家居隔離」前一過「口癮」！

頭耷耷唔講老公

而Kathy昨午4時許，獨自離開寓所乘車到銅鑼灣，全程未見老公身影。頭耷耷的她見記者拍照，即加快腳步，被問是否已原諒老公？現時夫妻關係如何？有否限制丈夫出入？她全部充耳不聞，眉頭緊皺入𨋢離開。