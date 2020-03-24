星夢一姐表面風光　菊梓喬5位數稅都畀唔起！

新冠肺炎疫情肆虐，「星夢一姐」菊梓喬（Hana）表示不少歌唱工作叫停，她說：「我哋嘅工作係公開表演，依家疫情關係真係冇辦法，大家留喺屋企避免到多人嘅地方，對我嚟講係幾致命嘅！」很多歌手藝人受疫情打擊變零收入，她亦坦承：「係㗎，點解唔係零收入？啲工作取消晒、延後晒，冇辦法，咪慳啲使！」

申請緩繳暫繳稅

Hana自爆冇錢繳交5位數字的稅款，她說：「張稅單嚟到都啞咗，唔知點算，唔知去邊度借！」貴為「一姐」的她坦言仍未算是搵到錢，收入一直不穩定，她還傻笑地說：「因為冇留到錢（交稅）嗰下大鑊，你唔明㗎喇，你跟吓我生活就知我幾窮，我哋呢啲同我啲口罩存貨一樣，係處於貧窮線。」她正為稅單而頭痛，並自爆已去信稅務局申請緩繳暫繳稅，她無奈地說：「睇吓可唔可以𦧲到，我做咗㗎喇，如果唔係真係唔掂，啲稅好恐怖吓！」

唔減租要搬屋

近年身價不斷飆升，有指她應該賺到錢，Hana卻苦笑說：「有幾多呀？每個月要供車租樓，其實已經去晒，工作好多時化妝、整頭、租車，樣樣嘢全部都係錢，食都要使㗎，呢啲係基本嘢，我依家好慘，樓又冇，仲係租緊屋，仲好貴。（疫情下業主有冇減租？）一千蚊都唔減，可能之後又要搬，搵過平啲嘅地方。」

去年開完處女演唱會的她，原定今年計劃舉行Part 2，如今恐怕要再延遲。而早前她為新劇《香港愛情故事》試晒造型，開拍前一星期卻突然收到通知不用拍攝，她說：「明白呢行好多變數，老闆叫我唔好失望，我相信公司一定會幫我揀最好嗰條路，好似再幫我接咗另一部新劇，喺4月底開。」

處女出埠騷延期

禍不單行的是，Hana原本4月11日將到美國洛杉磯開騷，今次演出令她緊張、興奮又期待，因是第一次出國做騷，她更曾經笑言：「可以『搣』（歌酬）住先。」怎料美國亦因疫情影響，她的演唱會宣布延期，認真黑仔！她說：「我好期待美國呢個騷，但知道疫情要避免高危活動，自己會保持正能量去睇，都唔太擔心，我覺得有時錢事少，最緊要身體健康，我都好懷念上台唱歌嘅日子。」她相信只要大家一齊努力抗疫，很快可以回復本來的社交和正常活動，並樂觀地說：「依家唔係得我哋冇嘢做，我身邊好多朋友停薪留職，甚至裁員，明白到呢一關唔容易，有好多難關之前都可以一步步過，我覺得呢關都可以，但需要時間同耐性，堅持多啲正能量，希望大家可以守望相助過到。」

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