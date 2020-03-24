【人生最瘋狂】陳欣妍「下海」做一樓一

陳欣妍（Shirley）去年被香港電影金像獎選為潛力新貴之一，最近在ViuTV節目中獻技，睇得又煮得，吸引不少網友注目！傻大姐的外表下，其實她個性相當認真，她直言其優點是可以很專注做一件事：「做運動我會Set個目標，然後好瘋狂咁訓練！我鍾意運動，因為好多嘢自己控制唔到，好似事業同身邊嘅人和事，但運動就係一分耕耘一分收穫，好快就照鏡見到身形上嘅進步，畀到我好大正能量。」

演藝方面，Shirley亦把握每次機會，更自爆曾「下海」做流鶯！她說：「我曾經為一部電影Cast咗成年，個角色係一個離家出走兼做『一樓一』嘅少女，我想感受吓佢個角色世界，就着咗一條豹紋短裙去廟街企街，企咗一個星期下午，有好多唔同年紀嘅男人埋嚟撩我傾偈，我就係想試吓嗰種感覺！最尷尬係有路人望住我，當然我傾幾句之後就會閃走啦！嗰期媽咪都問我做咩轉晒Style，個人冇晒朝氣，呢次係我為咗Casting做過最瘋狂嘅一件事。」

至於擇偶條件，她坦言運動男會加分，但必定要專一：「做運動係好好嘅拍拖節目，又健康又開心！不過最緊要唔好花心同爛玩，我唔鍾意畀人背叛，同得一個人一齊，就要尊重呢段感情，接受唔到人拍咗拖仲收兵。（試過畀人背叛？）世界上好多人都試過戴綠帽，都係一個經歷嚟嘅，之後遇唔到就得喇！」